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Dün böyle sevindiler bugün üzücü haber geldi!

20.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemiyle savaşan Yeni Zelanda ve Avustralya dün başlattıkları seyahat balonuyla kapılarını açmış ortaya duygusal görüntüler çıkmıştı. Ancak görüntüler üzerinden bir gün geçmeden bir görevlide koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Dün böyle sevindiler bugün üzücü haber geldi!

Koronavirüs kapsamında Yeni Zelanda ve Avustralya aralarında kapıları açıp seyahat balonu sistemine geçmişlerdi. Servis edilen fotoğraflara ilk uçağın inmesiyle Sydney Havalimanı’nda insanların yaşadığı duygusal anlar yansımıştı. Ancak bu sevincin ardından daha bir gün geçmeden havalimanında koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.

Guardian’ın haberine göre Yeni Zelanda’nın Auckland Havalimanı’nda çalışan bir görevlinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Covid 19 aşısının da yapıldığı duyurulan çalışan, rutin kontrol sırasında testinin pozitif olduğunu öğrendi.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern konuyla ilgili açıklamada bulundu. Ardern, çalışanın aşısının olduğunu, rutin bir tarama sırasında pozitif çıktığını belirtti.

Uçakları temizleyen görevli olduğunu belirten Arden, kırmızı bölgede çalıştığını ve bu bölgede yüksek riskli ülkelerden gelenlerin olduğunun altını çizdi. Ardern özellikle yeni vakanın Avustralya’dan gelenlerle bir bağlantısı bulunmadığını vurguladı.

Ardern, henüz Avustralya başbakanı Scott Morrison ile konuşmadığını, ancak ülkelerin sağlık bakanlarının temas halinde olduğunu söyledi.

GÜVEN VURGUSU

Öte yandan Avustralya Sağlık Bakanı da açıklamada bulundu. Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt yaptığı açıklamada olayın Avustralya ile Yeni Zelanda arasında yeni basılan seyahat balonunu etkileme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Hunt gazetecilere verdiği demeçte, Avustralyalı yetkililerin, "Yeni Zelanda sistemine tam güven duyduklarını" söyledi. Hunt, kendisinin ve Avustralya'nın baş sağlık görevlilerinin Yeni Zelanda'nın "bununla nasıl başa çıkacağını bildiklerini" belirtti.

BÖLGELER NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni Zelanda’da havalimanları bölgelere göre 2'ye ayrılıyor. Bunlar yeşil bölge ve kırmızı bölge. Uluslararası uçuşlara ayrılan kırmızı bölgede yolcular karantinaya yönlendiriliyor. İç hatlar yolcuları için kullanılan yeşil bölgeye ise aynı zamanda Avustralya, Niue ve Cook Adaları’ndan gelenler de dahil.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi

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