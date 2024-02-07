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  4. Dün gece can verdiği sandalyede sabah saatlerinde bulundu! Antalya'da esrarengiz olay: Masadaki kare dikkat çekti

Dün gece can verdiği sandalyede sabah saatlerinde bulundu! Antalya'da esrarengiz olay: Masadaki kare dikkat çekti

07.02.2024 13:29 | Son Güncelleme:
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Antalya'da sabah saatlerinde erkek berberi önündeki sandalyede oturan hareketsiz beden görenlerin dikkatini çekti. Görgü tanıklarına göre aynı sandalyede dün akşam saatlerinde berber dükkanının sahibi Adem Askan oturuyordu. Sandalyenin önündeki masada yiyecek ve içecek kutuları vardı. Çevredekiler uyandırmaya çalıştı ama kahreden gerçek ortaya çıktı, geriye o masadan dikkat çeken bir de fotoğraf karesi kaldı.

Dün gece can verdiği sandalyede sabah saatlerinde bulundu! Antalya'da esrarengiz olay: Masadaki kare dikkat çekti

38 yaşındaki berber Adem Askan'dan gelen acı haberi duyan yakınları koşa koşa dükkanının önüne geldi, gözyaşlarına hakim olamadı. Çevredekiler, Askan'ın dün akşam saatlerinden bu yana aynı yerde oturduğunu söyledi. Askan'ın önündeki masada ise yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü.

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Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi Barış Manço Caddesi’nde sabah saatlerinde erkek berberi önünde bir kişinin hareketsiz şekilde sandalyede oturduğunu görenler, uyuduğunu düşünüp uyandırmaya çalıştı. Ancak tepki vermeyince, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

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KAHREDEN GERÇEK BÖYLE ANLAŞILDI

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin, berberin sahibi 2 çocuk babası Adem Askan olduğunu tespit etti.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Askan'ın ölüm haberini alan yakınları da iş yerinin önüne gelerek gözyaşı döktü. Adem Askan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. 

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DÜN AKŞAMDAN BERİ AYNI YERDE OTURUYORMUŞ

Adem Askan'ın önündeki masada, yiyecek ve içecek kutuları olduğu görüldü. Çevredeki bazı kişiler polise, dün akşam saatlerinde Askan'ı aynı noktada otururken gördüklerini ifade etti.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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