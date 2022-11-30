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Dün “Nasıl muayene etmezsin?” diye bugün “Eşimi nasıl muayene edersin?” diye… Kadın doktor isteyip erkek doktorun burnunu kırdı

30.11.2022 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her geçen gün yurdun farklı noktalarından gelen doktora şiddet haberleri başta sağlık çalışanları olmak üzere tüm vatandaşları isyan ettiriyor. Son olarak İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli asistan doktor ve hastanenin güvenlik görevlisi, bir hastanın eşi tarafından darbedildi. İddiaya göre şahıs, eşini erkek doktora muayene ettirmek istemediği için bu olayı gerçekleştirdi. Doktorun, yumruk darbeleriyle burnunun kırıldığı öğrenilirken saldırgan ise gözaltına alındı.

Dün “Nasıl muayene etmezsin?” diye bugün “Eşimi nasıl muayene edersin?” diye… Kadın doktor isteyip erkek doktorun burnunu kırdı

Hastanede doktorlara yönelik şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi. Dehşete düşüren olay İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Polikliniği’nde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Eşini erkek doktorun muayene etmesini istemeyen bir şahsın gerçekleştirdiği saldırıda doktorun aldığı yumruklar nedeniyle burnu kırıldı. Şahsın doktora "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin?" dediği ileri sürüldü. Öte yandan bir önceki gün ise Tokat'taki bir kadın doktor, randevusuz bir hastayı muayene edemeyeceğini söylemesi üzerine hasta yakını tarafından darbedilmişti. İşte son olarak İzmir'deki hastanede yaşanan kabus dolu o anlara dair detaylar...

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"SEN BENİM EŞİMİ NASIL MUAYENE EDERSİN?"

Edinilen bilgiye göre, asistan doktor M.F.B. (29), hasta A.K. adlı kadının değerlerini inceledikten sonra muayene edeceğini söyledi. Bu esnada A.K., kendisini erkek doktorun muayene etmek istemediğini söyleyerek dışarı çıktı. Daha sonra kadının eşi A.K.’nin de eşinin erkek doktorun muayene etmeyeceğini kadın doktorun muayene edeceğini söyleyerek kapıyı yumrukladığı ileri sürüldü. Gürültüyü duyan asistan doktor, kapıyı açıp baktığı esnada hasta yakını A.K., kendisini dışarı sürükledi. "Sen benim eşimi nasıl muayene edersin" dediği ileri sürülen saldırganın yumruk darbeleriyle yere yığılan asistan doktor, kanlar içerisinde kaldı. Saldırı esnasında araya girmek isteyen güvenlik görevlisi kadın D.S. de darp edildi. Saldırıyı gören diğer hasta yakınları da araya girmek isterken, diğer hekimlerin beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Saldırgan, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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DOKTORUN BURNU KIRILDI

Saldırıya uğrayan asistan doktor M.F.B., diğer meslektaşları tarafından tedaviye alınırken, yapılan incelemede genç hekimin burnunda kırık meydana geldiği belirlendi. Kafa ve burun travması geçiren M.F.B.'nin tedavisi sürerken şiddete maruz kalan güvenlik görevlisinin de kolunda incinme olduğu öğrenildi.

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SALDIRIYA UĞRAYAN DOKTOR: "ÜZÜCÜ BİR OLAY"

Hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan ve burnunda kırık oluşan asistan doktor M.F.B., tedavi gördüğü kısımda açıklama yaparak yaşanan olaydan dolayı üzgün olduğunu söyledi. Asistan doktor, "Gerçekten üzücü bir olay. Çalışma azmimizi, meslek azmimizi bizden alan bir olay. Böyle bir olayın bir daha yaşanmasını istemiyorum. Gerekli şikayetlerimizi yaptık ve gerisi artık yargıda. İnşallah bir daha böyle bir olay diğer hekim arkadaşlarımızın başına gelmez" açıklamasında bulundu.

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GÜVENLİK PERSONELİ O ANLARI ANLATTI

Saldırıda araya giren ve saldırgan A.K.’nin darp ettiği güvenlik personeli D.S. ise, "Saldırgan, hocamı poliklinikten çekerek dışarı aldı. Yumruklayarak darp etti ve gözlüğü de yüzünde kırıldı. Ayırmaya çalışınca bana da hem sözlü hem de fiziki şiddette bulundu" dedi.

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DOKTORDA KAFA TRAVMASI MEVCUT

Saldırıya uğrayan hekimi tedavi eden Op. Dr. Suat Kaptaner, M.F.B'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Doktor arkadaşımızın burun kemiğinde kırık var. Yüzünde ve cildinde de yaralanmalarının yanı sıra kafa travması da mevcut. Arkadaşımıza müdahale ettik ama kafa travması yönünde yatış yaptırdık. Bu akşam gözlem altında tutacağız. Şu anda görünürde hayati riski bulunmuyor. 2022 yılında artık doktora, hekime, sağlık çalışanına şiddeti tartışmak istemiyoruz" sözlerine yer verdi.

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"ÇOK ÜZGÜN VE KIZGINIZ"

Saldırıyla ilgili konuşan hastane hekimlerinden Op. Dr. Mehmet Bora Bozgeyik de, "Asistan doktor arkadaşımız bir hasta yakını tarafından şiddete maruz kaldı. Muayene kısmına geçildiği esnada kadın muayene olmak istemedi. Daha sonra kocası da kapıyı yumruklarken hekim arkadaşımız ne olduğunu görmek için kafasını dışarı çıkartıyor. O esnada hasta yakını arkadaşımızı tutup dışarı çıkartıyor ve yumruklamaya başlıyor. Arkadaşımızın çok ciddi bir kanaması mevcuttu. Çok üzgün ve kızgınız. Bu tarz sağlıkta şiddete ve hakarete maruz kaldıkça hem bizim motivasyonumuz olumsuz etkileniyor hem de işimizi yapamaz hale geliyoruz. Koridorda güvenlik kamerası olması gerekiyor ama o kısım kör noktada bulunduğu için görüntü alınamamış. Çok üzgünüz" açıklamasında bulundu. (İHA)

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Doktor İzmir şiddet

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