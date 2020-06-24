HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dün yaşanan sel felaketinin ardından uyarılar peş peşe yapılmıştı! İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı

Dün yaşanan sel felaketinin ardından uyarılar peş peşe yapılmıştı! İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 14:21 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Büyükçekmece'de etkili olmaya başlayan yağışla ilgili Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelmişti. Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, 7 il için hortum ve dolu uyarısında bulundu.

Dün yaşanan sel felaketinin ardından uyarılar peş peşe yapılmıştı! İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı

İstanbul’da dün etkili olarak hayatı felç eden kuvvetli yağmur, bugün yeniden başladı. Büyükçekmece ilçesi’nden giriş yaparak etkili olan sağanak yağmur karşısında sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Sağanak yağmurun gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Öte yandan Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü de İstanbul’da etkili olacak olan kuvvetli yağmura karşı uyarmıştı.

7 İL İÇİN DOLU VE ORTUM UYARISI

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısıDün İstanbul felaketi yaşamıştı! 9 il için sel uyarısı
Deniz Yücel'in davası karar için ertelendiDeniz Yücel'in davası karar için ertelendi
21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Günler uzar mı kısalır mı?

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Açıklama geldi

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Flaş sözler: Virüs yıllarca yaşayabilir, daha ölümcül olabilir

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

Survivor Sercan, Nisa'nın yazdığı notları gösterdi! Gizli buluşma itirafı

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

G.Saray'dan ayrılıyor! Terim'in eski takımı...

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Korkutan uyarı! '6,5 büyüklüğünde deprem meydana gelebilir'

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

Rıza Kayaalp Spor Müşavirliğine atandı!

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Alandaki şok protesto sonrası Metin Feyzioğlu'ndan açıklama

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseldi

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayın çok fena karıştı! Hakaretler havada uçuştu

Diğer Haberler
Bakan Varank duyurdu: İlklere imza atarak testi geçti

Bakan duyurdu: İlklere imza atarak testi geçti

CHP'den YKS için kritik çağrı! 'Daha uygun bir tarihe erteleyin'

CHP'den YKS için kritik çağrı!

Vali Yerlikaya'dan Esenyurt'taki sele ilişkin yeni açıklama

Vali Yerlikaya'dan Esenyurt'taki sele ilişkin yeni açıklama

Sivas Olayları'nın yıl dönümüyle ilgili yeni gelişme

Sivas Olayları'nın yıl dönümüyle ilgili yeni gelişme

Cezaevine girmemek için yaptığı akıllara durgunluk veren planı, polis böyle bozdu

Cezaevine girmemek için yaptıkları şeytanın bile aklına gelmez!

Deniz Yücel'in davası karar için ertelendi

Deniz Yücel'in davası karar için ertelendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.