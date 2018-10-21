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Dünya ABD'de yaşanan olayı konuşuyor! Cadılar yargıca büyü yaptı...

21.10.2018 15:55 | Son Güncelleme

ABD'nin New York şehrinin Brooklyn semtinde ayin düzenleyen bir grup 'cadı', kısa bir süre önce göreve başlayan Yüksek Mahkeme Yargıcı Brett Kavanaugh'a büyü yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı ayin, internet üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Dünya ABD'de yaşanan olayı konuşuyor! Cadılar yargıca büyü yaptı...

Ayini düzenleyenler arasında yer alan Dakota Bracciale, BBC'ye yaptığı açıklamada, yapılan büyünün ayrıntılarını veremeyeceklerini ancak bunun "Brett Kavanaugh'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmayı, zarar vermeyi ve başarısız olmasını sağlamayı" amaçladığını söyledi. Organizatörler, büyünün ne zaman etkisini göstereceği yönündeki bir soruya ise bunun "en kısa zamanda" olmasını beklediklerini belirterek, "Bununla birlikte bu tarz durumlarda kesin bir takvim vermek mümkün değil" yanıtını verdiler.

California eyaletinden Katolik Rahip Gary Thomas da bugün düzenleyeceği Pazar ayininde büyünün bozulması için dua edeceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından boş olan Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterilen Kavanaugh'nun Kongre'deki onay sürecinde hakkında cinsel taciz ve tecavüz iddiaları ortaya atıldı. Ancak bu iddialara rağmen Kavanaugh Kongre'den onay alarak görevine başladı. Böylece kürtajdan eşcinsel çiftlerin haklarına kadar bir dizi önemli davada kararın beklendiği Yüksek Mahkeme'de çoğunluk muhafazakarlara geçmiş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
cadı Yargıç büyü ABD

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