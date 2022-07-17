HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. "Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

17.07.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünya Adanasporlular Günü" kutlandı

"10 Temmuz Dünya Adanasporlular Günü", tarihi Taş Köprü üzerinde çok sayıda taraftarın katılımıyla kutlandı.

Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren Seyhan nehri üzerindeki tarihi Taş Köprü'de toplanan Adanaspor taraftarları, takımlarına tezahüratta bulundu.

Etkinliğe, turuncu-beyazlı forma giyen ve takımının bayrağını taşıyan taraftarlar katıldı.

Davul zurna eşliğinde eğlenen taraftarlar, havai fişek gösterisinin ardından meşaleler yaktı.

Öte yandan etkinlik kapsamında şarkıcı Nigar Muharrem de konser verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı13. Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı
Trafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi varTrafikte yumrukla saldırdığı adam güreşçi çıktı! Tek hareketle bayılttı, hayati tehlikesi var
Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!Sosyal medya bu adisyonları konuşuyor!
Anahtar Kelimeler:
Adanaspor Adana

En Çok Okunan Haberler

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Tarlaya geldiğinde büyük şaşkınlık yaşadı! Nottaki numarayı arayınca...

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

Yok böyle talihsizlik! Yeni aldığı otomobili 2 saat sonra bu hale geldi

'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda...

'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda...

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

Dünya gündeminde sadece bu gol var! Kasıtlı mı yaptı? Bilinmiyor...

Komşusunu sokak ortasında katletti, 1 ay sonra serbest kaldı

Komşusunu sokak ortasında katletti, 1 ay sonra serbest kaldı

İlginizi Çekebilir

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

Pamela Anderson’a benzettiler! Sınırlarını bikinisiyle zorladı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

İğrenç olay! Masöz müşterilerini taciz edip filme aldı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

"Kocaman kocaman altınlar almış" diyerek gösterdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.