Dünya artık eski Dünya değil! O gün yer yerinden oynadı: Uydu görüntüleri depremden sonra yeryüzündeki değişimi gözler önüne serdi

Fay hattında meydana gelen çatlamalar yeryüzünü şiddetle sarsarken on binlerce can kaybı yaşandı, aynı zamanda yeryüzünün şekli de değişti. Deprem iki büyük kırılmaya yol açarken arazi karşıt yönlerde 7 metreye kadar hareket etti. 7.7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssünden yaklaşık 150 km uzakta, Hatay'ın Tepehan köyünde yüzeyde olağanüstü çatlaklar oluşurken daha uzun bir kırılma yüzlerce kilometre boyunca uzandı. Öte yandan Hatay’ın Samandağ ilçesinde deprem sonrası yaklaşık 3 kilometrelik bir yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu. Depremin şiddetini gözler önüne seren o yol, havadan görüntülendi.

ZEYTİNLİK İKİYE BÖLÜNDÜ

Reuters'ta yer alan haberde, 10 Şubat'ta çekilen drone görüntülerinde köydeki bir zeytinliği ikiye bölen çatlaklar görüldü.

SAN FRANSISCO'YU YERLE BİR OLMUŞTU! 1906 DEPREMİNİ HATIRLATTI

Jet Propulsion Laboratuvarı'nda jeofizikçi olarak görev yapan Eric Fielding, NASA'nın Dünya Gözlemevi sitesine yaptığı açıklamada, "Bunlar, uzun bir dizi fay segmenti üzerinde gerçekleşerek yüzeye dek parçalanan çok büyük ve güçlü depremlerdi" dedi.

Fielding, ilk depremin çok geniş bir alanda son derece güçlü bir sarsıntı yarattığına dikkat çekerken "Depremin kırılma uzunluğu ve büyüklüğü, San Francisco'yu yerle bir eden 1906 depremine benziyor" dedi.

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nden Chris Milliner'ın paylaştığı verilere göre, yarıkların her iki tarafındaki arazi karşıt yönlerde hareket etti ve kimi yerlerde önceki konumundan 7 metre uzaklaştı. İkinci depremde ise arazinin yer yer 5 metreye kadar yer değiştirdiği görüldü.

KÖYÜN TAM ORTASINDAN GEÇİYOR!

Planet Labs'den alınan uydu görüntüleri, yüzeydeki yer değişimini gözler önüne serdi. Görüntülerde Nurdağı yakınlarındaki bir köyün tam ortasından geçen ve zeminin iki yanından da birkaç metre hareket ettiği açıkça görülen bir yüzey kırılması görüldü.

HATAY’DA KORKUTUCU GÖRÜNTÜLER

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem Hatay’da büyük yıkıcı etki oluşturmuştu.

Samandağ ilçesine bağlı Yeni Mahallesi Liman Caddesi’nde bulunan ve Asi Nehri’nin denizle birleştiği noktaya giden yaklaşık 3 kilometrelik yolda derin yarıklar ve çökmeler oluştu.

Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren o yol havadan görüntülendi.

Mahalle sakinlerinden Habib Kaptan, "Annem 95 yaşında. Anneme sordum ’daha önce böyle bir deprem oldu mu’ diye. ’Hayatta görmedim’ dedi. Daha önceden depremler oldu ama böyle bir deprem olmamış. Yol nasıl yarılmış nasıl olmuş anlamadım. Çok korkutucu" dedi.



