Dünya ayakta! Dr. Doom, nükleer füzenin hedefi olacak ilk yeri açıkladı: "Orada olmak güvenli değil"

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, artan tansiyon hiç düşmüyor. Dünya ise olası nükleer silah kullanımından endişe ediyor. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her türlü silahı toprak bütünlüğümüzü korumak için kullanırız." açıklaması yapmıştı. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev de açık açık 'nükleer silah' kullanabileceklerini "Nükleer dahil herhangi bir Rus silahı Rusya'ya ait olduğu kabul edilen toprakları savunmak için kullanılabilir" sözleriyle ortaya koymuştu. Korkutan yeni bir açıklama ise Doktor Kıyamet'ten (Dr. Doom) geldi. Dr. Doom olarak tanınan 64 yaşındaki Nouriel Roubini, nükleer füzenin hedefi olacak ilk yer hakkında flaş bir iddia ortaya attı.

"ÖNÜMÜZDEKİ ON İKİ AY İÇİNDE..."

NY Post'un haberine göre, 64 yaşındaki New York Üniversitesi (NYU) ekonomi profesörü ve CEO Nouriel Roubini, “Önümüzdeki on iki ay içinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silahlar kullandığı ve ardından NATO'ya saldırdığı ve Rusya ile konvansiyonel bir savaş başlattığımız bir senaryo var." iddiasında bulundu.

İŞTE NÜKLEER FÜZENİN HEDEFİ OLACAK İLK YER

Roubini, nükleer füzenin hedefi olacak ilk yer olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin en kalabalık şehri olan New York'un adını verdi. Dr. Doom, "İlk nükleer silah New York'a gidecek. New York'ta olmak güvenli değil." dedi.

Dr. Doom'a göre, nükleerden kaçınmayı başarsalar bile, 2012'deki Sandy Kasırgası gibi New York'u sular altında bırakacak bir doğal afet olasılığı var, ancak bunun çok çok daha kötüsü olacak. Verdiği demeçte Roubini "Önümüzdeki 20 yıl içinde New York şehir merkezinin çoğu sular altında kalacak." ifadelerini kullandı.

BIDEN'IN "BUNU YAPACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM" AÇIKLAMASI

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken ABD Başkanı Joe Biden'ın 'nükleer kıyamet (Armageddon)' çıkışı gündem olmuştu.

"Putin'in gerçekten nükleer silah kullanacağına inanıyor musunuz?" şeklinde sorulan soruya Biden "Bunu yapacağını düşünmüyorum ancak dünyadaki en büyük nükleer gücü elinde bulunduran bir dünya liderinin, Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini açıklamasını sorumsuzca buluyorum" demişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Putin'in nükleer tehdidini ciddiye alıyoruz. Yılmayacağız. Nükleer silahların kullanılması, çatışmanın doğasını temelden değiştirecek, ciddi sonuçlara yol açacaktır." ifadelerini kullanmıştı.