Dünya Bankası ve IMF'den depremler nedeniyle taziye mesajı

Dünya Bankası Grubu Başkanı Malpass, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı depremden etkilenen Türkiye ve Suriye halkına taziyelerini sunduğunu belirterek, "Dünya Bankası depremden etkilenenleri desteklemek için hızla hareket edecektir." ifadesini kullandı.

IMF Başkanı Georgieva da paylaşımında, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı deprem ve gelişen insanlık dramından derin üzüntü duyduğunu kaydetti.

Düşünceleri ve dualarının bu felaketten etkilenenlerle birlikte olduğunu belirten Georgieva, sevdiklerini kaybedenlere başsağlığı diledi. (AA)

