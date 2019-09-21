"Dünya barışı Kudüs'ten yükselecek"

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (UKEAD), barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılmasının, savaşların ve işgallerin yaşanmasının ağır bedeller ödenmesine sebep olduğunu, dünya barışının Kudüs'ten yükseleceğine olan inançla yola çıktıklarını bildirdi.

UKEAD'tan yapılan açıklamada, tarihte büyük kanlı çatışmalara sahne olan iki büyük savaşın ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 21 Eylül'ü, "Dünya Barış Günü" olarak ilan ettiği hatırlatıldı.

Açıklamada, dünyanın pek çok bölgesinde sivil halk ve çocukların çeşitli acılar yaşadığı, can verdiği, doğdukları toprakları terk etmeye zorlandığı, masum insanların sorumlu olmadıkları çatışmalar yaşadığı anlatılarak, "Barışın ortadan kaldırılarak silahların kullanılması, savaşların ve işgallerin yaşanması, ağır bedeller ödenmesine sebep olmaktadır. Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği 'Dünya barışının Kudüs'ten yükseleceğine olan inançla yola çıkmıştır.' Uluslararası hukuk çerçevesinde gerek Kudüs ve civarında gerekse tüm mazlum coğrafyalarda adalet, barış ve istikrar ortamının gerçekleşmesine katkıda bulunarak bireylerin ve toplumların temel hak ve özgürlüklerini korumayı şiar edinmiştir." ifadeleri kullanıldı.