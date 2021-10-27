HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya basınında gündem oldu! Guatemala'nın kadın 'El Chapo'su

Dünya basınında gündem oldu! Guatemala'nın kadın 'El Chapo'su

27.10.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

El Chapo lakaplı "La Patrona" takma adıyla da tanınan Marixa Lemus Perez, küçük bir Güney Amerika kasabasında cinayet ve uyuşturucu kaçakçılığı yoluyla bir suç imparatorluğu kurdu. Belediye başkanı adaylığından kokain 'kraliçesine' dönüştüğü bir terör kampanyası yürüten Perez'in hikayesi dünya basınında gündem oldu.

Dünya basınında gündem oldu! Guatemala'nın kadın 'El Chapo'su

Marixa Lemus Perez, Guatemala'da bir suç imparatorluğunun lideriydi. 'La Patrona' adıyla da bilinen Perez, 2016'da hapishaneden ilk kaçışının ardından polis tarafından yakalandı. Hapishaneden iki başarılı kaçışı nedeniyle Marixa'ya "kadın El Chapo" adı verildi.

İşlediği bir dizi acımasız suçtan dolayı 94 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2017'de sonsuza kadar kalacağı bir kafese konuldu.

2011 yılında belediye başkanlığına aday olan Marixa, adeta kız kardeşinin ölümüyle yıkıldı. Marixa'nın kız kardeşi, Moyuta belediye başkanlığına aday olduğu sırada yerel topluluktan insanlarla bir toplantı düzenlemişti.

KIZ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Ama hayatında bir nokta vardı ki belediye başkanlığına aday olan Marixa, kız kardeşinin toplantısını organize ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. O gün silahlı ve tüfekli bir grup kişi ateş açarak Mayra'nın da bulunduğu sekiz kişiyi öldürdü.

Vice News'e konuşan Marixa, kız kardeşinin cansız bedeni hakkında "Yüzü mahvolmuştu ve kendi kanından oluşan bir havuzda yatıyordu" dedi. Vahşi cinayet "Los Cuernos'taki katliam" olarak bilinecekti.

Screenshot_15

Rakibi Carlos Marroquin'e belediye başkanlığını kaptıran Marixa, 2015 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Ama suç kariyeri henüz bitmemişti. 2016 yılında diğer mahkumların yardımıyla hapishanenin duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı ancak kısa bir süre sonra tutuklandı.

Screenshot_14

Sadece bir yıl sonra, bu sefer güvenlik görevlisi kılığında bir askeri hapishaneden başka bir kaçma girişiminde bulundu. Yetkililer onu iki hafta sonra El Salvador'da buldu. Onun yakalanması ülkede büyük yankı uyandırırken dönemin devlet başkanı Jimmy Morales sevincini tweet atarak gösterdi.

94 yıl hapis cezasına çarptırılan 'La Patrona' Vice News'e hâlâ özgürlüğünü kazanmaya çalıştığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
PARTNERSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadıSami Saydan'ı acılı gününde eski sevgilisi Tuba Büyüküstün yalnız bırakmadı
Her şeyden vazgeçmişti! Evlilik sonrası ilk kez konuştuHer şeyden vazgeçmişti! Evlilik sonrası ilk kez konuştu
Anahtar Kelimeler:
Guatemala
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

Skandal olay sonrası ilk açıklama geldi

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

350 nüfuslu köyden 1 başbakan yardımcısı, 20 profesör yetişti

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

EDHO için şok karar! Sosyal medyada tepki yağdı

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

Erdoğan'ın sözleri sonrası konuşması tekrar gündem olmuştu

İstanbul'da bu gece! Tek tek durduruldular

İstanbul'da bu gece! Tek tek durduruldular

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 büyükelçi açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

İmamoğlu'nun taksi projesiyle ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı'ndan açıklama

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

Bakan Özer duyurdu! Türkiye'de bir ilk, yarın başlıyor

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

AK Partili Birinci'nin dolar açıklaması gündem oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.