Dünya basınında gündem oldu! Guatemala'nın kadın 'El Chapo'su

Marixa Lemus Perez, Guatemala'da bir suç imparatorluğunun lideriydi. 'La Patrona' adıyla da bilinen Perez, 2016'da hapishaneden ilk kaçışının ardından polis tarafından yakalandı. Hapishaneden iki başarılı kaçışı nedeniyle Marixa'ya "kadın El Chapo" adı verildi.

İşlediği bir dizi acımasız suçtan dolayı 94 yıl hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 2017'de sonsuza kadar kalacağı bir kafese konuldu.

2011 yılında belediye başkanlığına aday olan Marixa, adeta kız kardeşinin ölümüyle yıkıldı. Marixa'nın kız kardeşi, Moyuta belediye başkanlığına aday olduğu sırada yerel topluluktan insanlarla bir toplantı düzenlemişti.

KIZ KARDEŞİ SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Ama hayatında bir nokta vardı ki belediye başkanlığına aday olan Marixa, kız kardeşinin toplantısını organize ettiği sırada silahlı saldırıya uğradı. O gün silahlı ve tüfekli bir grup kişi ateş açarak Mayra'nın da bulunduğu sekiz kişiyi öldürdü.

Vice News'e konuşan Marixa, kız kardeşinin cansız bedeni hakkında "Yüzü mahvolmuştu ve kendi kanından oluşan bir havuzda yatıyordu" dedi. Vahşi cinayet "Los Cuernos'taki katliam" olarak bilinecekti.

Rakibi Carlos Marroquin'e belediye başkanlığını kaptıran Marixa, 2015 yılında hapis cezasına çarptırıldı. Ama suç kariyeri henüz bitmemişti. 2016 yılında diğer mahkumların yardımıyla hapishanenin duvarından atlayarak kaçmaya çalıştı ancak kısa bir süre sonra tutuklandı.

Sadece bir yıl sonra, bu sefer güvenlik görevlisi kılığında bir askeri hapishaneden başka bir kaçma girişiminde bulundu. Yetkililer onu iki hafta sonra El Salvador'da buldu. Onun yakalanması ülkede büyük yankı uyandırırken dönemin devlet başkanı Jimmy Morales sevincini tweet atarak gösterdi.

Gracias a la eficiente coordinación entre los equipos de Mingob, PNC y autoridades de El Salvador, se captura a Marixa Lemus "La Patrona". pic.twitter.com/LQ5D7YjIkp — Jimmy Morales (@jimmymoralesgt) May 25, 2017

94 yıl hapis cezasına çarptırılan 'La Patrona' Vice News'e hâlâ özgürlüğünü kazanmaya çalıştığını söyledi.

