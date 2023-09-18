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Dünya bu takası konuşuyor! ABD ile anlaştılar, İran'a 6 milyar dolar geldi

18.09.2023 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya İran ile ABD arasında gerçekleşen mahkum takasını konuşuyor. İki ülke arasındaki arabuluculuk anlaşması kapsamında, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşı serbest bırakıldı. İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin de ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait 6 milyar doların Katar'daki 8 farklı banka hesabına euro olarak gönderildiğini açıkladı.

Dünya bu takası konuşuyor! ABD ile anlaştılar, İran'a 6 milyar dolar geldi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Washington ile Tahran arasındaki arabuluculuk anlaşmasının uygulanmaya başladığını ve bu kapsamda İran'ın 5 ABD'liyi serbest bıraktığını ve Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Katar'a aktarıldığını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Abdulaziz el-Halifi, tutukluların karşılıklı takasına ilişkin ABD-İran anlaşmasının uygulanmasına başlandığını belirtti. İran hapishanelerinde bulunan 5 ABD vatandaşının, ABD'de tutulan bazı İranlılara karşılık olarak serbest bırakıldıktan sonra Doha Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıktığını ifade eden Halifi, ABD'nin serbest bıraktığı İranlıların sayısına ilişkin bilgi vermedi.
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Bunun "iki ülke arasında tutukluların değişimine ilişkin Katar'ın arabuluculuğunda geçen ay yapılan anlaşmanın bir parçası" olduğuna dikkati çeken Halifi, anlaşmanın uygulanması kapsamında Güney Kore'de dondurulan İran fonlarının Doha'ya devredildiğini ve Katar'ın insani bankacılık kanalını aktif hale getirmeye başlayacağını dile getirdi.

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ABD VATANDAŞLARI DOHA'YA ULAŞTI

İran ile ABD arasındaki arabuluculuk anlaşması kapsamında serbest bırakılan 5 ABD'li, Katar'ın başkenti Doha'daki Uluslararası Doha Havaalanı'na ulaştı.

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ABD ve İran medyasında yer alan haberlerde, İran'ın Güney Kore'de dondurulmuş 6 milyar dolarının serbest bırakılması karşılığında iki ülkenin tutuklu takası yapacağı bilgisi paylaşılmıştı.

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İRAN AÇIKLADI: BLOKE EDİLEN PARA GELDİ

İran Merkez Bankası Başkanı Muhammed Rıza Ferzin ise başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında ABD yaptırımları nedeniyle Güney Kore'de bloke edilen İran'a ait mal varlıklarının ABD ile mahkum takası anlaşması kapsamında serbest bırakılmasına ilişkin bilgi verdi. Ferzin, Güney Kore'de tutulan 6 milyar doların 10 Ağustos tarihinde İsveç'teki banka hesaplarına euro olarak transfer edildiğini belirterek, "Bu süre içerisinde 6 İran bankası Katar bankalarında hesap açtı. Bugün ise 5 milyar 573 milyon 492 bin euro Katar'daki hesaplara yatırıldı. Söz konusu miktar merkez bankasının riyali güçlendirme politikası çerçevesinde kullanılacak" şeklinde konuştu. Ferzin ayrıca, Katar'da açılan 8 farklı banka hesabının etkinleştirildiğine ilişkin Doha yönetiminden bilgi aldıklarını ifade etti. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore İran abd

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