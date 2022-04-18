Dünya bunu konuşuyor... Bilim insanlarından NASA'ya uzaylı uyarısı!

Dünya, bilim insanlarının Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA) yönelik yaptıkları uzaylı uyarısını konuşuyor. Bilim insanlarının uyarısı ise aslında tüm insanlığı ilgilendiriyor. Onlar, insanlığın yok olmasına gidecek kadar sürecek büyük bir yıkıma karşı önlem almak istiyorlar. Uyarının nedenini NASA'nın Dünya'nın yerini uzaya sinyal olarak gönderme planı oluşturuyor.

UZAYLI UYARISI GÜNDEMDE

Bilim insanları ise NASA'nın Dünya'nın konumunu içeren bir mesajı uzaya gönderme planının uzaylıların istenmeyen ilgisini çekebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

NASA'daki araştırmacılar, Dünya'nın uzaya, özellikle de Samanyolu'nun dünya dışı yaşam formlarını içerebilecek bir kısmına ışınlanacak bilgileri içeren yeni bir mesajın gönderilmesine yeşil ışık yakmıştı. Bu, 1974'te Porto Riko'daki bir radyo teleskopunu kullanarak benzer bilgileri uzaya gönderen Arecibo mesajının güncellenmiş bir versiyonu.

Arecibo mesajı Dünya ve insanlık hakkında sadece temel bilgileri içeriyordu. Ancak teknolojideki gelişmeler artık daha detaylı bilgilerin yayınlanabileceği anlamına geliyor.

DÜNYA DIŞI YAŞAMLARA MESAJLA DAVET

Birçok detayın yer aldığı önerilen yeni mesajda ise, güneş sisteminin kendisinin, Dünya'nın yüzeyinin ve insanların sayısallaştırılmış tasvirleriyle birlikte, büyük yıldız kümelerine göre güneş sisteminin konumunu da bulunuyor. Ayrıca mesaj, uzaylı yaşam formlarının gezegenimizi bulmasına yardımcı olmaya yönelik koordinatları ve dünya dışı yaşamların yanıt vermesi için bir davet içeriyor.

ANDERS SANDBERG'DEN UYARI! "CİDDİYE ALMANIZ GEREKİYOR"

Ancak bu cesur plana herkes ikna olmuş değil. Oxford Üniversitesi İnsanlığın Geleceği Enstitüsü'nde (FHI) kıdemli araştırma görevlisi olan Anders Sandberg, bu tür bilgileri paylaşmanın riskli olabileceği konusunda uyardı.

The Telegraph'a konuşan Sandberg, mesajın uzaylı bir medeniyete ulaşma şansının düşük olmasına rağmen, temas kurmanın sonuçlarının oldukça yüksek bir etkiye sahip olduğunu ve aslında onu oldukça ciddiye almamız gerektiğini söyledi.

Dr. Sandberg'in meslektaşı Toby Ord da bu konuya dikkat çekenlerden biriydi. Ayrıca, ünlü fizikçi Stephen Hawking de bu konuda uyarıda bulunmuştu.

