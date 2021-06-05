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Dünya Çevre Günü: İtalya'da devlete 'iklim krizine karşı eylemsizlik' davası

05.06.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya'da 200'den fazla dernek ve aktivist, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının yetersizliği nedeniyle hükümeti bugünkü Dünya Çevre Günü'nde mahkemeye verdi.

Dünya Çevre Günü: İtalya'da devlete 'iklim krizine karşı eylemsizlik' davası

İtalya'da 200'den fazla dernek ve aktivist, iklim değişikliğiyle mücadele politikalarının yetersizliği nedeniyle hükümeti bugünkü Dünya Çevre Günü'nde mahkemeye verdi.

Roma'da savcılığa şikayette bulunan 203 davacı, İtalyan devletini iklim kriziyle mücadele için üzerine düşen görevi yerine getirmemekle suçluyor. Şikayetçiler, İtalya'nın Paris İklim Anlaşması'nda öngörülen sera gazı salımını azaltma gibi hedeflere ulaşmak için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle mahkum edilmesini talep ediyor.

"İtalyan devletine" karşı hazırlanan şikayet dilekçesinde, "şimdiki ve gelecekteki nesillerin insan haklarını garanti altına almak için" iklim krizi konusunda acil adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor.

Mahkemenin hükümete, 2030'a kadar sera gazı emisyonunu 1990'daki seviyeye kıyasla yüzde 92 azaltması talimatını vermesi talep ediliyor.

Çevre alanında faaliyet gösteren dernekler, sivil toplum örgütleri ve bireyler, İtalyancada "kıyamet günü" anlamında kullanılan "Evrensel Yargı" (Giudizio Universale) adı verilen bir kampanyayla bir araya gelerek İtalya devletini mahkemeye verdi.

Kampanyayı yürütenler, İtalya'nın sıra dışı iklim olaylarında meydana gelen ölümler açısından dünyada 6. sırada yer aldığına ve bu aşırı iklim olaylarının sıklığının gittikçe arttığına dikkat çekti.

"Evrensel Yargı" kampanyasına katılanlar bugün Dünya Çevre Günü nedeniyle parlamento önünde bir gösteri de düzenledi. Göstericiler iklim krizine karşı eyleme geçmemenin suç olduğunu belirtti.

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