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Dünya’daki bitki örtüsünün beşte ikisi tükenme tehlikesi altında

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Yayınlanan yeni bir rapor, Dünya’da devam eden yıkımlar nedeniyle yeryüzündeki bitki örtüsünün beşte ikisinin yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Dünya’daki bitki örtüsünün beşte ikisi tükenme tehlikesi altında

Uzmanlar, Dünya’nın hassas ekosistemi için bitki ve mantarların hayati öneme sahip olduğunu hatırlatarak, bu türleri gelecek nesillere aktarmak için zamana karşı verilen yarışın kaybedildiği uyarısında bulundu. 42 ülkeden toplam 210 bilim insanı, yayınladıkları raporda bu konunun aciliyetine vurgu yaptı.

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The State of the World’s Plants and Fungi 2020 adlı araştırma için bilim insanları ilk kez bir araya gelerek bitki ve mantarların son durumuna yönelik güncelleme yaptılar.

Plants, People, Planet adlı dergide yayınlanan bir makale insanlığın varoluşununu sürdürebilmesi için hem bitkilerin hem de mantarların önemini vurguluyor.

Royal Botanic Gardens’da bilim direktörü olan profesör Alexandre Antonelli “Bu yılın raporundaki veriler, bitki ve mantarların inanılmaz potansiyeline sırt dönen bir dünyanın resmini çiziyor” dedi.

Rapora göre şu an 140.000 damarlı bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu rakam, 2016’da yayınlanan State of the World’s Plants adlı rapordaki rakamdan %21 oranında daha fazla.

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Rakamlardaki artışın daha sofistike değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, daha önceden fazla ya da eksik bildirilen bitki ve bitkisel alan hesaplamalarından kaynaklandığına inanılıyor.

Bitki ve mantarların karşı karşıya kaldığı en büyük tehditlerden biiri ise, yağmur ormanları gibi doğal yaşam alanlarının tarımsal amaçlarla tahrip edilmesi. Bunun yanında iklim değişikliği, sıcaklıklardaki artış gibi sıradışı hava koşulları da bitki ve mantar türlerine yönelik bir tehdit oluşturuyor.
Raporda 723 bitki türünün savunmasız durumda olduğu yer alıyor, bu sayılar arasında cilt hastalığı tedavisi, soğuk algınlığı tedavisi gibi tıbbi amaçla kullanılan bitkiler de var.

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Raporda ayrıca alanların korunması, türlerin hızlı bir şekilde korunabilmesi için gereken eylem planına dair detaylar da yer aldı. Rapora göre bunu başarmak için yapay zeka yardımıyla koruma planında öncelikler belirlenebilir.
Raporda aynı zamanda tüm bitki ve mantar türlerinin çok geç olmadan uzmanlar tarafından tanımlanması ve koruma planına dahil edilmesi ve tür kimliğinin hızlıca artırılması da öneriliyor.

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