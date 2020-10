Dünya’daki bitki örtüsünün beşte ikisi tükenme tehlikesi altında

Uzmanlar, Dünya’nın hassas ekosistemi için bitki ve mantarların hayati öneme sahip olduğunu hatırlatarak, bu türleri gelecek nesillere aktarmak için zamana karşı verilen yarışın kaybedildiği uyarısında bulundu. 42 ülkeden toplam 210 bilim insanı, yayınladıkları raporda bu konunun aciliyetine vurgu yaptı.

The State of the World’s Plants and Fungi 2020 adlı araştırma için bilim insanları ilk kez bir araya gelerek bitki ve mantarların son durumuna yönelik güncelleme yaptılar.

Plants, People, Planet adlı dergide yayınlanan bir makale insanlığın varoluşununu sürdürebilmesi için hem bitkilerin hem de mantarların önemini vurguluyor.

Royal Botanic Gardens’da bilim direktörü olan profesör Alexandre Antonelli “Bu yılın raporundaki veriler, bitki ve mantarların inanılmaz potansiyeline sırt dönen bir dünyanın resmini çiziyor” dedi.

Rapora göre şu an 140.000 damarlı bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu rakam, 2016’da yayınlanan State of the World’s Plants adlı rapordaki rakamdan %21 oranında daha fazla.