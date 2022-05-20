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Dünya diken üstünde! Dışarıdan tıbbi yardım almayı reddettiler, çay ve tuzlu suyla savaşıyorlar

20.05.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore'de koronavirüs o binlerce kişide görülmeye başladı, can kayıpları da kayda geçiyor. Vakaların yayılmaya başladığını son dönemde açıklayan Kuzey Kore yönetimi, salgına karşı geleneksel yöntemlerle mücadele ediyor. Devlet medyası, halka çay ve tuzlu suyla virüse karşı korunma çağrısı yapıyor.

Dünya diken üstünde! Dışarıdan tıbbi yardım almayı reddettiler, çay ve tuzlu suyla savaşıyorlar

Nüfusun tamamına yakınının aşılanmadığı ve antiviral ilaçlara erişimin olmadığı Kuzey Kore, koronavirüsle mücadele ediyor.

2020 başında, tüm dünyada koronavirüs vakaları hızla yayılmaya başladığında Kuzey Kore sınırlarını kapatmıştı.

Pandemiden bu şekilde kaçınmaya çalışan yönetim, dışarıdan tıbbi yardım almayı da reddetti.

Bugün artık koronavirüs vakaları o binlece kişide görülmeye başladı, can kayıpları da kayda geçiyor.

Devlet medyası ise, "yüksek ateş" olarak ifade ettiği hastalığa karşı geleneksel yöntemleri öneriyor.

SICAK İÇECEKLER

Hastalığı çok ağır geçirmeyenler için yönetimdeki partinin gazetesi Rodong Simnun zencefil çayı ve hanımeli çayı gibi bitkisel çayların içilmesini öneriyor.

Kim Jong-un

Sıcak içecekler bazı Covid-19 semptomlarını hafifletebilir. Örneğin ağrıyan boğaza, öksürüğe iyi gelebilir ve normalden fazla sıvı kaybeden hastaların bu kaybı telafi etmesine yarar.

Zencefil çayının iltihabı ve ağrıyı azalttığı da biliniyor.

Ancak bunların hiçbiri virüsün yok edilmesi için bir tedai yöntemi değil.

TUZLU SU

Devlet medyası kısa süre önce gece gündüz tuzlu suyla gargara yapan bir çiftle yapılan röportajı yayımladı.

Bu "antiseptik çözeltiyi" oluşturabilmek için Başkent Pyongyang'a bin ton tuz gönderildi.

Bazı çalışmalar tuzlu suyun hem boğaz hem de burundaki soğuk algınlığına yol açan virüslere karşı mücadeleye yardımcı olabileceğini söylüyor.

Ancak bu yöntemin koronavirüsün yayılmasını engellediğine dair pek bir kanıt yok.

Ordu personeli

Covid, havadaki parçacıkların nefesle içeri alınasıyla vücuda giriyor. Yani gargara ağızdan alınan virüsü engellese bile burun yolu virüs için hâlâ açık.

Vücuda girdikten sonra da virüsün çoğalıp organlara yayılmasını engellemek için gargara yapmak bir seçenek değil.

AĞRI KESİCİ VE ANTİBİYOTİKLER

Devlet televizyonu hastalara iburofen gibi ağrı kesiciler almalarını, amoxicillin gibi antibiyotikleri kullanabileceklerini duyurdu.

Ağrı kesiciler

Ibuprofen (ve diğer parasetamoller) ateşi düşürüp baş ağrısı ve boğazdaki ağrıya iyi gelebilir. Ancak bu da virüsün temizlenmesi ve çoğalmayı durdurması için bir çözüm değil.

Virüsler karşı değil bakteriyel bulaşıcı hastalıklara karşı etkili olan antibiyotikler de önerilmiyor.

Antibiyotik çalışmaları bugüne kadar Covid hastalarının hastaneye yatışını azaltmadı.

SAĞLIK SİSTEMİ

Kuzey Kore'nin sağlık sistemi bazı temel ücretsiz bakımları ve tedavileri sağlıyor, şehir merkezlerinde uzmanlaşılan konularda da ücretsiz tedavi olanağı var.

Ancak son yıllarda ekonominin daha da kötüye gitmesi, yaptırımlar ve kıtlığa yol açan kötü hava koşulları nedeniyle tedaviler için gerekl ilaçlara ve ekipmana ulaşmakta ciddi zorluk çekiliyor.

Özellikle de Pyongyang dışında yeterli sağlık çalışanı da bulunamıyor. Sağlık sistemindeki sorunlar son yıllarda Birleşmiş Milletler raporlarına da yansıyor.

Devlet televizyonu, hem sağlık ekipmanı hem ilaçların son dönemde yoğun olarak satın alındığını ve talebin karşılanacağını söylüyor.

ULUSLARARASI YARDIM

Kuzey Kore geçen yıl Çin'in küresel aşılama planı Covax altında teklif ettiği 3 milyon doz Çin aşısını reddetti.

Ancak kısa bir süre önce Çin'in Shenyang şehrine üç boş uçak gönderdi. Uçakların tıbbi malzeme alıp ülkeye dönmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Kuzey Kore
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