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Dünya diken üstünde! İran tuzağa mı çekiliyor? 'Tsunami öncesi sessizlik' diyerek niteledi: İsrail saldırısının tarihi verildi...

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
16.04.2024 09:53
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İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırılarının etkileri devam ediyor. Dünya kamuoyunda İran'ın bu hamlesi sonrası sıranın İsrail'e geçtiği değerlendirmeleri yapılırken, Netanyahu'nun ne yapacağı hakkında birçok teori var. Prof. Dr. Sait Yılmaz da konuya ilişkin önemli bir analiz yaptı. Yılmaz, İran'ın tuzağa çekildiğine dikkat çekerek gelinen noktayı, "tsunami öncesi suların çekilmesi" olarak niteledi. Ayrıca İsrail saldırısıyla ilgili tarih verildi.

Dünya diken üstünde! İran tuzağa mı çekiliyor? 'Tsunami öncesi sessizlik' diyerek niteledi: İsrail saldırısının tarihi verildi...

1 Nisan tarihinde İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğunu vurmuş ve 7 kişinin ölümüne yol açmıştı. Bu saldırı sonrası İran'ın tepkisinin nasıl olacağı beklenirken uluslararası kamuoyunda 3. Dünya Savaşı'nın başlayacağı yazılıp çizilmişti. Geçtiğimiz günlerde beklenen oldu ve İran İsrail'e çeşitli tipteki füzelerle saldırılar düzenledi. Fakat İran'ın saldırısı beklenildiği gibi sürekli olmadı. İran'ın İsrail'e yolladığı füzeler, '1 Nisan'ın misillemesi' olarak değerlendirildi ve İran daha ileriye gitmedi. İran'ın yolladığı füzelerin ardından İsrail cephesinden aynı sertlikte açıklamalar geldi ve yanıt verileceği mesajı verildi. Dolayısıyla şu anda sıra İsrail'e geçmiş durumda.

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İsrail'in ne yapacağı merakla beklenirken, Sözcü Televizyonu Strateji ve Güvenlik Danışmanı Prof. Dr. Sait Yılmaz, gelinen durumu ve olası senaryoları anlattı. Yılmaz, İran'ın ABD'nin tuzağına çekildiğini ifade ederek durumu 'tsunami öncesi suların çekilmesi' olarak niteledi.

Prof. Dr. Sait Yılmaz "İran askeri güçleri nasıl elinde ne gibi silahlar var?" sorusuna cevaben şu ifadeleri kullandı:

"Birkaç gün evvel İran bu saldırıyı yaptığı zaman stüdyolarda bu konuyu tartışırken, 'İran çok hesaplı, ölçülü bir yanıt verdi ve karşı tarafı tahrik etmedi kendi kamuoyuna da mesaj verdi' demiştik. Bu da komik karşılanmıştı. İran'ın elindekiler bu muydu gibisinden.

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"İRAN TUZAĞA DÜŞTÜ"

Ancak o programda da söylemiştim bu bir kriz yönetimi. Bu krizi oyunu kuran ABD yapıyor. Buradaki kriz yönetiminde yeni bir sayfa çevriliyor. Ve bu noktada İran tuzağa düşmüş oluyor. İran'ın tuzağa düşmüş olduğu en büyük olay İsrail'e karşılık vererek sahneye gelmesi oldu. İran bu zamana kadar Yemen'de, Suriye'de ve diğer yerlerde Hizbullah'la vesaireyle savaşıyordu bu örgütleri kullanıyordu. Ama diyordu ki; 'ben bunları yapmadım, arkasında değilim.' Şimdi artık İran bir devlet olarak bu işin içinde ve hedefte.

"TSUNAMİ ÖNCESİ SULARIN ÇEKİLMESİ GİBİ"

İsrail'in bugüne kadar İran'ın bir tehdit olduğuyla ilgili argümanının boş olmadığı kanıtlanmış oldu. İsrail artık 'bak gördünüz mü İran beni vurdu' diyebiliyor. Büyük açıdan bakarsak kriz Batı tarafından tırmandırılıyor. İsrail burada ön cephede. Her ne kadar ABD yapmayın etmeyin dese de bu durum tsunami öncesi suların çekilmesi gibi algılayın bu olayları.

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"NÜKLEER TESİSLERİ VURACAĞINI DEĞERLENDİRİYORUM"

İsrail bunu ne zaman yapar bilemem ama İsrail'in İran'daki bazı nükleer tesisleri, uranyum tesislerini vuracağını değerlendiriyorum. Bu tabii İran'a bir darbe olur. Şu anda yapılan şey İran'ı tahrik ederek, savaşın içine sokmak. İran'ın bunlara cevap verirken aslında gücü ve teknolojisi ortaya çıkıyor. Öyle aslında çok da büyük bir gücü olmadığı ortaya çıktı."

SALDIRININ TARİHİNİ AÇIKLADI!

İsrail Hava Kuvvetleri, İran'a yönelik muhtemel bir saldırı için yürüttüğü hazırlıkları tamamladığını duyurdu. İran'dan karşı açıklama gecikmedi. "İsrail'in saldırısına saniyeler içinde yanıt veririz" denildi.

Sıcak bölgeden gelişmelerin detaylarını aktaran CNN TÜRK Muhabiri Serdar Er, Kameraman Emir Ünlü'nün görüntüleriyle konuşulan saldırı tarihini açıkladı.

Serdar Er, "Önümüzdeki hafta Yahudi Bayramı olacak ve bayramdan sonra da İsrail'in misilleme saldırısını yapacağı beklentisi var. O da Mayıs ayının başlarına denk geliyor." dedi.


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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd
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