Dünya Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemi: "Anne sütü güvenlidir, antikorlar içerir"

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemi bir kez daha vurgulanırken, Niğde İl Sağlık Müdürü tarafından yapılan açıklamada, anne sütünün bebek sağlığı ve gelişimi için hayati bir kaynak olduğuna dikkat çekildi.

1-7 AĞUSTOS DÜNYA EMZİRME HAFTASI

Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada anne sütünün canlı bir gıda ve önemli bir besin olduğu, emzirmenin yalnızca bebek sağlığı için değil, aynı zamanda annelerin sağlığı için de koruyucu etkiye sahip olduğu ifade edildi.

Yapılan açıklamada, anne sütünün bebek için en ideal ve doğal besin olduğu vurgulanarak şu bilgilere yer verildi; "Anne sütü güvenlidir, temizdir ve bebekleri pek çok yaygın çocukluk hastalığına karşı koruyan antikorlar içerir. Yaşamın ilk aylarında bebeğin tüm enerji ve besin ihtiyacını karşılar. Ayrıca, ilk yılın ikinci yarısından itibaren ek gıdalarla birlikte çocuğun besin ihtiyacını karşılamaya devam eder. Anne sütüyle beslenen çocuklar zeka testlerinde daha iyi performans gösterir, aşırı kilolu veya obez olma ihtimalleri daha azdır ve ileriki yaşamlarında diyabete daha az eğilimlidirler. Emziren kadınların meme ve yumurtalık kanserine yakalanma riski de azalır."

Sağlık Müdürlüğü tarafından hafta boyunca anne sütünün önemini anlatan bilgilendirme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır