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Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 350 bini geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2020 22:06 | Son Güncelleme

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bini geçti.

Dünya genelinde koronavirüsten can kaybı 350 bini geçti

Küresel Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 350 bin 22'ye, vaka sayısı ise 5 milyon 643 bin 983'e ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI ABD'DE

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar en fazla can kaybı, 100 bin 187 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü.

Bu ülkeyi 37 bin 48 can kaybıyla İngiltere, 32 bin 955 ile İtalya, 28 bin 530 ile Fransa, 27 bin 117 ile İspanya, 23 bin 622 ile Brezilya, 9 bin 334 ile Belçika, 8 bin 470 ile Almanya, 7 bin 633 ile Meksika, 7 bin 508 ile İran, 6 bin 637 ile Kanada, 5 bin 856 ile Hollanda ve 4 bin 634 ile Çin izledi.

1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"Türkiye (4 bin 397), Hindistan (4 bin 349), İsveç (4 bin 125), Rusya (3 bin 807), Peru (3 bin 629), Ekvador (3 bin 203), İsviçre (1915), İrlanda (1615), Endonezya (1418), Portekiz (1342), Romanya (1216), Pakistan (1197) ve Polonya (1024).”

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Virüs bulaşan 2 milyon 408 bin 444 kişi iyileşirken, 2 milyon 885 bin 517 kişinin ise tedavisi sürüyor.

(AA)

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