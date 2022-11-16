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Dünya 'gizemli' füzeyi konuşuyor! Biden o soruya bu yanıtı verdi

16.11.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Polanya'nın Ukrayna sınırındaki bir köye bir füze düştü. 2 kişinin öldüğü olayı dünya yakından takip ederken füzelerin nereden geldiği konusu henüz netlik kazanmadı. ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor" yanıtını verdi.

Dünya 'gizemli' füzeyi konuşuyor! Biden o soruya bu yanıtı verdi

Dünya gizemli füzeyi konuşuyor. Polanya'nın Ukrayna sınırına düşen ve 2 kişinin ölümüne yol açan füzenin nereden fırlatıldığı henüz netlik kazanmadı. Olayla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken ABD Başkanı Joe Biden, bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna "Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor" dedi.

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"POLONYA'YI DESTEKLEMEK KONUSUNDA MUTABIK KALDIK"

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya topraklarına füze düştüğü haberlerinin ardından G20 Liderler Zirvesi için bulunduğu Bali'de dünya liderleri ile bir araya geldi.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Biden, olayda ölenlerin yakınlarına baş sağlığı dileyerek, "(Liderlerle) Ukrayna sınırında Polonya topraklarındaki patlamanın soruşturulması için Polonya'yı desteklemek konusunda mutabık kaldık. Soruşturma devam ederken, biz de birlikte çalışıp bir sonraki adımımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Biden, Bali'deki G20 Zirvesi sürerken bile Rusya'nın Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırdığını dile getirerek, "Rusya'nın yaptıkları tamamıyla vicdansızlıktır." dedi.

RUSYA SORUSUNA BU YANITI VERDİ

Bir gazetecinin, "Füzenin Rusya'dan fırlatıldığını söylemek için çok mu erken?" sorusuna Biden, "Elimizdeki ilk veriler bu sonucu vermiyor. Soruşturma tamamlanana kadar net bir şey söyleyemem ancak füzenin Rusya'dan fırlatılmış olma ihtimali düşük görünüyor." yanıtını verdi.

Biden ile görüşmeye, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı.

NE OLMUŞTU?

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne, kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalarPolonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar
Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalarPolonya'nın Ukrayna sınırında bulunan köyüne füze düştü! Ülkelerden peş peşe açıklamalar
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