Dünya Güreş Şampiyonası başladı

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası, grekoromen stil müsabakalarıyla başladı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde grekoromen stil 55, 72, 77 ve 87 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

72 kilo yarı finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'ye 4-3 yenilen milli güreşçi Selçuk Can, altın madalya şansını kaybetti.

Türkiye'yi 87 kiloda temsil eden Ali Cengiz de yarı final müsabakasında Danimarkalı Turpan Bisultanov'a 6-0 mağlup oldu.

Selçuk Can ve Ali Cengiz, yarın bronz madalya müsabakasında repesajdan gelecek rakipleriyle karşılaşacak.

- Yunus Emre Başar repesaj müsabakası yapacak

77 kilo çeyrek finalinde Akzhol Makhmudov'a 9-7 yenilen Yunus Emre Başar, Kırgız güreşçinin finale kalmasıyla repesaj hakkı elde etti.

55 kiloda mücadele eden Ekrem Öztürk ise İranlı Poya Soulat Dad Marz ile yaptığı ilk maçı kaybederek elendi.

Dünya Şampiyonası'nda yarın ayrıca grekoromen stilde dört sıklette elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Grekoromen Milli Takımı'nda 63 kiloda Ahmet Uyar, 67 kiloda Murat Fırat, 82 kiloda Burhan Akbudak ve 97 kiloda Metehan Başar mindere çıkacak.

