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Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

DÜNYA HABERLERİ  | 26.06.2020 19:00 | Son Güncelleme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aralarında Almanya, ABD, Fransa ve İran'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, Türkiye'nin ise önlemlerdeki gevşemelerin ardından iyileşme görülen ülkeler arasında bulunduğu ifade edildi.

Dünya ikinci dalga için alarmda! Tehlikeli ülkeleri sıraladılar

Guardian gazetesinin Oxford Üniversitesi verilerini esas alarak yaptığı analize göre, bugüne kadar 25 binden fazla koronavirüs vakası görülen 45 ülkeden 21'i önlemleri gevşetirken, bunlardan 10'unda vakalar yeniden artışa geçti.

Örneğin Almanya'da Kovid-19 virüsü bulaşma katsayısı, bir mezbahada çıkan vakaların ardından 3 kat artarken, Suudi Arabistan ve İran'da da yeni artışlarla ikinci dalganın işaretleri görüldü.

İKİNCİ DALGA TEHLİKESİ OLAN ÜLKELER

Bu ülkelerin her birinin, daha az şiddetli de olsa ikinci bir salgın dalgası ihtimaliyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bu ülkeler haftalık artışa göre Almanya (yüzde 36,7), Ukrayna (yüzde 29,3), ABD (yüzde 24,6), İsviçre (yüzde 15,1), Bangladeş (yüzde 12,9), Fransa (yüzde 12), İsveç (yüzde 11,2), İran (yüzde 6,6), Endonezya (yüzde 2,3) ve Suudi Arabistan (yüzde 0,3) olarak sıralandı.

TÜRKİYE İYİLEŞME GÖRÜLENLER ARASINDA

Türkiye ise, "önlemleri gevşeten ve düzelme görülen ülkeler" arasında yer aldı. Uzmanlar bu listedeki ülkelerin sayılardaki düşüşe rağmen dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Bu ülkeler, haftalık düşüşe göre Türkiye (yüzde 3,6), Belçika (yüzde 9,6), Kanada (yüzde 12,2), Polonya (yüzde 13), Pakistan (yüzde 20,2), BAE (yüzde 22,2), Belarus (yüzde 23,9), İtalya (yüzde 30,9), İspanya (yüzde 61,4), Singapur (yüzde 67,8) ve Hollanda (yüzde 86,5) şeklinde oluştu.

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