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Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi! Durakta otobüs beklerken...

08.03.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! Batman'da 33 yaşındaki Tuba Atılgan boşanma aşamasındaki eşi tarafından vahşice katledildi. Sabah saatlerinde durakta otobüs bekleyen Tuba Atılgan, ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki eşi 38 yaşındaki Murat Atılgan tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. O esnada durakta bulunan bir lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı.

Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi! Durakta otobüs beklerken...

Batman'daki kan donduran kadın cinayeti, Dünya Kadınlar Günü'nde yaşandı. Sabah saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda Murat Atılgan, boşanma aşamasındaki kadın kuaförü olan eşi Tuba Atılgan'ı takip etti. Murat Atılgan, Tuba Atılgan'a otobüs durağında beklediği sırada tabancayla ateş etti. Tuba Atılgan, vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi.

SEKEN KURŞUNLA LİSE ÖĞRENCİSİ KIZ DA YARALANDI

Bu sırada durakta bulunan ismi öğrenilemeyen lise öğrencisi kız da seken kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, Tuba Atılgan’ın cenazesi ise otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna gönderildi.

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OLAYDAN SONRA EVİNİ ATEŞE VERMİŞ

Olayın ardından gittiği Belde Mahallesi’ndeki evini ateşe veren Murat Atılgan, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. (DHA)

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Dünya Kadınlar Günü kadın cinayeti Batman

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