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Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Kadınlar günü kutlama tarihi

28.02.2023 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü şeklinde tanımlanmış olarak her yıl kutlanan uluslararası bu özel gün coşkuyla karşılanıyor. Peki, Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi tarihte? Dünya Kadınlar Günü'nün anlam ve önemi nedir?

Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi tarihte? 2023 Kadınlar günü kutlama tarihi

2023 Dünya Kadınlar Günü için geri sayım devam ediyor. Her yıl düzenli olarak Mart ayında kutlanan Kadınlar Günü'nün hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. İşte 2023 Dünya Kadınlar Günü kutlama tarihi ve günün anlamı...

KADINLAR GÜNÜ 2023 NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Kadınlar Günü 8 Mart 2023 Çarşamba günü kutlanacak.

KADINLAR GÜNÜ'NÜN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. 8 Mart’ın Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanmasını öneren Clara Zetkin ve Rosa Luxemburg’dur.

kadınlar günü ne demek

1921 yılından itibaren Türkiye’de de kutlanmaya devam eden 8 Mart ilk olarak 1975 yılında yaygınlaşmaya başladı. ABD’nin New York eyaletinde yaşanan yangın felaketinde 120 kadın işçinin hayatını kaybetmesiyle çeşitli ülkelerde bu günün kadınlara özel bir gün olarak anılması kararı alınmıştı. Ülkelerin kararlarına karşı ise Birleşmiş Milletler 1977 yılında yaptığı oylamadan sonra 8 Mart’ı dünya kadınlarına armağan etti.1977'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 8 Mart, “Kadın Hakları, Uluslararası Barış Günü” olarak kabul edildi. Türkiye ve dünya ülkelerinde çeşitli şekillerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor.

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