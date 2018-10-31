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"Dünya Karadeniz Günü" İzmir'de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:49 | Son Güncelleme

"Dünya Karadeniz Günü" İzmir'de kutlandı

İZMİR (AA) - "31 Ekim Dünya Karadeniz Günü" İzmir'de, Ege Karadeniz Dernekleri Federasyonu tarafından (EKAF) düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından etkinliğe EKAF'ın Basmane semtindeki binasında devam edildi.

Burada konuşan EKAF Başkanı Aydın Özyar, Karadeniz'e kıyısı bulunan 7 ülkenin 1996 yılında yaptığı toplantı sonrası 31 Ekim'in Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Karadeniz Günü" olarak kabul edildiğini anımsattı.

Karadeniz'in kirliliğe karşı korunması için 7 ülkenin uluslararası sözleşme imzalandığını aktaran Özyar, "Karadeniz'e gerek akarsular, gerekse deniz nakil araçları ile her türlü atık bırakılmaktadır. Yeterli önlem alınmadığından Karadeniz çevresi alabildiğine kirlenmiş, denizde ve çevresinde canlı yaşamı büyük tehlike altına girmiştir. Karadeniz doğal güzellikleri ile tüm canlılarıyla hiç bir dış etki olmadan doğal ortamda yaşamalıdır." dedi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da Karadeniz'in dünya için çok önemli bir yerinin olduğunu anlatarak, buranın çevre sorunlarının çözülmesinin, Türkiye'nin çevre sorunlarının çözülmesi anlamında önem arz ettiğini söyledi.

EKAF Yönetim Kurulu Üyesi Nezihe İncegöz ise Karadeniz'in dünya açışından önemli bir deniz olduğunu ifade ederek, Karadeniz'deki gemi kazalarının, av baskısının ve kıyı tahribatının önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

Konuşmalardan sonra Konak Belediye Başkanı Pekdaş, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, EKAF Başkanı Özyar ve davetliler kemençe eşliğinde horon tepti.

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31 Ekim Dünya Karadeniz Günü Çelenk etkinlik

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