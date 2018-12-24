HABER

Dünya kayıp prensesin peşine düşmüştü! Günler sonra ilk fotoğraf

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2018 17:06 | Son Güncelleme

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dubai'den kaçtıktan sonra Hindistan yakınlarında yakalanıp geri getirilen ve hayatta olup olmadığı tartışılan Prenses Şeyha Latife Muhammed El Maktum'un fotoğrafı yayınlandı.

Dünya kayıp prensesin peşine düşmüştü! Günler sonra ilk fotoğraf

BAE Başbakanı Muhammed bin Raşid Devlet el Maktum'un kızı 33 yaşındaki Prenses Latife, bindiği yat ile kaçmayı planladığı Hindistan'a 80 kilometre kala yakalanmış ve Dubai'ye geri getirilmişti.
Geri dönüşünün ardından Prenses'in Instagram hesabının kapatılması ve bir daha haber alınamaması ülkede merak konusuydu.

Latife'nin babası Başbakan El Maktum daha önce yaptığı açıklamada prensesin iyi ve evde olduğu belirtilmişti. Ancak Prenses Latife'nin yaşadığına dair somut bir kanıt olmaması tartışmaları alevlendirmiş ve farklı insan hakları örgütleri kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulunmuştu.

Sheikha-Latifa

Bunun üzerine, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları görevlisi ve İrlanda eski Başbakanı Mary Robinson'ın Prenses Latifa ile biraraya geldiği açıklandı ve ikilinin birlikte çekilen fotoğrafı yayınlandı.
Birleşik Arap Emirlikleri tarafından yapılan açıklamada Prensesin ailesiyle birlikte Dubai'deki evlerinde olduğu belirtildi.

Fotoğrafın tartışmaları dindirmesi beklenirken, sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü yayınlanan fotoğrafın Prensese ait olduğuna inanmadıklarını belirtti.

Mart ayında bir Fransız ajanın yardımıyla 'hapishane' olarak bahsettiği Dubai'den kaçan Prenses'in ülkeyi terk etmek için 7 yıl plan yaptığı anlaşılmıştı.

PARTNERSokakta tüm gözler üzerindeSokakta tüm gözler üzerinde
Navaz Şerif'e 7 yıl hapis cezasıNavaz Şerif'e 7 yıl hapis cezası
Türkiye ile Almanya arasında "bakım anlaşması" önerisiTürkiye ile Almanya arasında "bakım anlaşması" önerisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dubai Prenses fotoğraf Kayıp

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Türk futbolu bu takası konuşacak!

Türk futbolu bu takası konuşacak!

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Netanyahu'dan Türk ordusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında skandal sözler!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

Mattis'in istifa sebebi: Türkiye'nin YPG'lileri çukura gömme tehdidi, bardağı taşıran damla oldu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

14 yaşındaki erkek öğrencisini istismar eden öğretmen kendini savundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Endonezya'daki tsunami felaketinde ölenlerin sayısı 373'e yükseldi

Facia haberi gelmişti... Ölü sayısı artıyor!

Veriler çok korkunç! 7 binden fazla çocuk kayıp

Veriler çok korkunç! 7 binden fazla çocuk kayıp

İsrail'de erken seçim kararı

İsrail'de erken seçim kararı

Çavuşoğlu: PKK ile Netanyahu'nun ortak özelliği ikisinin de bebek katili olması

Bakan Çavuşoğlu: İkisinin ortak özelliği bebek katili olmaları

Yalan haber yazan muhabir Türkiye'yi bahane ederek para toplamış

Yalan haber yazan muhabir Türkiye'yi bahane ederek para toplamış

ÖSO birlikleri Menbiç'e sevk edildi!

ÖSO birlikleri Menbiç'e sevk edildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.