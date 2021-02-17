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Dünya Kediler Günü: 17 Şubat neden seçildi, fikir nasıl ortaya çıktı?

17.02.2021 18:20 | Son Güncelleme:
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Dünya Kediler Günü: 17 Şubat neden seçildi, fikir nasıl ortaya çıktı?

Bugün başta Avrupa kıtası olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde "Dünya Kediler Günü" kutlanıyor. İnsanlar birbirlerine kedi temalı hediyeler alıyor ya da kediler için yapılan farkındalık kampanyalarına bağış yapıyor.

Bugün başta Avrupa kıtası olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde "Dünya Kediler Günü" kutlanıyor. İnsanlar birbirlerine kedi temalı hediyeler alıyor ya da kediler için yapılan farkındalık kampanyalarına bağış yapıyor.

17 Şubat'ta kutlanan Dünya Kediler Günü, ilk olarak 1990 yılında İtalya'da benimsendi.

İtalyan gazeteci Claudia Angeletti, Tuttogatto (Tüm Kediler) isimli dergide okurlarına yönelik bir anket yaptı. Kazanan Oriella Del Col'un 17 Şubat teklifi oldu ve bugün "Dünya Kediler Günü" olarak belirlendi.

Daha sonra birçok ülke tarafından kabul edilen 17 Şubat tarihinin seçilmesinde ilginç gerekçeler etkili oldu:

Öncelikle Şubat Ayı, astrolojide Kova burcunun ayı. Bu burcun kuralları sevmeyen, "özgür ve bağımsız ruhlu" olduğunun düşünülmesi, kedilerle benzerlik kurulmasına yol açtı.

Diğer yandan İtalya'da 17 sayısı, başka ülkelerdeki 13 sayısına benzer şekilde, "uğursuz" sayı olarak görülüyor ve 17'nin belirsizliklerin taşıyıcısı olduğu düşünülüyor. 17 Şubat'ın kedilere yakıştırılmasında, kedilerin öngörülemez davranışları da etkili olmuş.

'Görülmeyeni gören' kediler

İngiliz şair Eleanor Farjeon, "Benim görmediğim şeyleri görebilen bir kedi her zaman tüylerimi ürpertir" diyor. Kediler gerçekten de güçlü hisleri ve ilginç huylarıyla insanların günlük yaşamının renkli bir parçası.

İstanbul'da kediler

Köpeklerle birlikte insanların evlerinde en çok beslediği hayvanlar arasında başı çeken kedilerin tam olarak ne zaman evcilleşmeye başladığı bilinmiyor. Ancak çeşitli araştırmalar, 5-9 bin yıl öncesine işaret ediyor.

Kedilerin Çin'de 5. ve 6. hanedanlık dönemlerinde (MÖ 2465-2150) kutsal sayıldığı biliniyor. Çin'de bulunan yaklaşık 5300 yıllık fosil kayıtlarına göre günümüzün evcil kedisi boyutlarında kediler tarımla uğraşılan bölgelerde tahılla beslenen kemirgenleri avlıyordu ve bu işlevleri sayesinde çiftçiler tarafından beslendiler ve varlıklarına izin verildi.

İstanbul sokaklardaki kedi nüfusunun oldukça yüksek olduğu kentler arasında.

Köpeklerin evcilleştirilmesinden çok daha farklı bir süreç izleyen kediler, günümüzde insanlarla girdikleri etkileşimde de köpeklerden farklı bir karakter çiziyor. Öyle ki, halk arasında, "kedi sevenler" ve "köpek sevenler" iki farklı insan tipi olarak kabul edilebiliyor.

2018'e ait verilere göre, dünyada evde kedi besleme sıralamasında Türkiye 11. sırada yer alıyor. Türkiye'de nüfusun yaklaşık yüzde 19'u evde kedi besliyor. Rusya, yüzde 59'luk oranla listenin ilk sırasında.

İstanbul dünyada "kediler şehri" olarak anılan en büyük kentlerden birisi. Sokaklarda genellikle mahalle sakinleri tarafından beslenen çok sayıda kedi görmek mümkün.

Kadıköy'de kaldırımda oturuşuyla internette fenomen olan Tombili adlı kedinin heykeli bile dikilmişti.

Kadıköy'deki Tombili heykeli

Kediler günü tek tarihte kutlanmıyor

Aslında dünyanın çeşitli ülkelerinde, "Kediler Günü" olarak farklı tarihler benimseniyor.

"Uluslararası Kediler Günü" bazı ülkelerde 8 Ağustos'ta kutlanıyor. ABD'de Kediler Günü 29 Ekim'de, Rusya'da 1 Mart'ta çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Avrupa'daki birçok ülke ise 17 Şubat'ı Kediler Günü olarak kabul ediyor.

Sosyal medya kedileri 'kutluyor'

Dünya Kediler Günü, Türkiye'de de sosyal medyanın ilgi çeken başlıklarından birisi oldu.

Birçok bireysel Twitter kullanıcısının yanı sıra, belediyeler ve kurumsal hesaplardan da Dünya Kediler Günü paylaşımları yapıldı.

https://twitter.com/odunpazari/status/1361990990907789313?s=20

https://twitter.com/sultangazibeled/status/1362001348657434624?s=20

https://twitter.com/AYVALIKBELEDIYE/status/1292464424914124800?s=20

https://twitter.com/silebld/status/1362044859478081544?s=20

https://twitter.com/SeyhanBelediye/status/1229336625014099968?s=20

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