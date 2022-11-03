Dünya Kitap tarafından verilen "Yılın En İyileri Ödülleri" sahiplerini buldu

İSTANBUL (AA) - Taksim'de bir otelde düzenlenen törende ödülleri açıklayan derginin Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, derginin kasım sayısıyla 32. yaşına bastığını söyledi.

Destek olanlara teşekkür eden Şüyün, "'Yayın Dünyasının Belleği' sloganıyla 31 yıl önce başlayan yolculuğumuzdan geride 372 sayı kaldı, 373. sayımızı da 11 Kasım'da çıkartacağız." dedi.

Şüyün, kendisinin de yer aldığı jürinin Doğan Hızlan, Metin Celal, Sevengül Sönmez, Sırma Köksal'dan oluştuğunu ve 2021'de yayımlanan kitaplar arasından yapılan seçimde 5 kategoride 11 ödül belirlendiğini ifade etti.

TOPLAM 11 ÖDÜL TAKDİM EDİLDİ

Törende, Adania Shibli'den çevirdiği "Küçük Bir Ayrıntı" adlı çalışmasıyla "Yılın Çeviri Kitabı Ödülü", Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin'e takdim edildi.

Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadın, Arif Bilgin ve Suavi Aydın'ın birlikte hazırladıkları "Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı-Bir Yemek Antropolojisi" kitabı "Yılın Gastronomi Kitabı Ödülü"ne layık görülürken, Ali Ekber Yıldırım "Gastronomi Jürisi Özel Ödülü", Ebru Baybara Demir de "Gastronomi Kültürü Emek Ödülü"nün sahibi oldu.

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarının "Yılın Kurumsal Yayınevi Ödülü"ne değer görülürken, ödül Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a takdim edildi.

Gecede, Mariana Mazzucato'nun "Girişimci Devlet" kitabına "Yılın İş Dünyası Uluslararası Kitap Ödülü", 1871-2021 Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı kitabı "Yılın İş Dünyası Marka Kitap Ödülü", Ayşen Zamanpur'un "Bir Markanın Direniş Öyküsü-Diren Keçi" ise "Yılın İş Dünyası Anı Kitabı Ödülü"nü aldı.

Ayrıca Elçin Poyrazlar'ın "Ecel Çiçekleri" adlı eserine "Yılın Polisiye Kitabı Ödülü", Kronik Kitap'a "Yılın Yayınevi Ödülü", Seray Şahiner'in "Ülker Abla" kitabına ise "Yılın Telif Kitabı Ödülü" verildi.

Ödül alan ve ödülleri takdim eden katılımcıların görüş ve düşüncelerini ifade ettiği gecede, törene katılamayan ödül sahiplerinin gönderdiği video mesajlar da gösterildi.

