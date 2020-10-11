Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? Dünya Kız Çocukları Günü sözleri nelerdir? Dünya Kız Çocukları Günü nedir? İşte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

Milyonlarca anne ve baba tarafından dünyanın her yerinde kız çocukları günü kutlanmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinde Dünya Kız Çocukları mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor.İlk kez 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim tarihine denk geliyor. Türkiye’de Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kararına göre, “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının desteklenmesi ile onların toplum içerisinde yer almasının önünün açılmasının altı çizilir. Kız çocuklarına yapılan yatırımların önemine vurgu yapan kararda ayrımcılık, şiddet gibi durumların önlenmesi ile kız çocuklarının insan haklarından tam ve eşit bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür. Peki Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Önemi ve anlamı nedir? İşte Dünya Kız Çocukları Gününe dair detaylar... DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NEDİR? 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile dünyanın her köşesinde bulunan cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılır. Cinsiyetinden dolayı taciz, tecavüze maruz kalan kız çocukları için farkındalık yaratılır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve çocuk gelin konuları Dünya Kız Çocukları Günü’nde bir kez daha gündemdeki yerini alır.



DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANIR? Birleşmiş Milletler liderliğinde kız çocuklarının cinsiyet eşitsizliğinden dolayı maruz kaldıkları kötü durumlara dikkat çekmek amacıyla her yıl 11 Ekim’de Dünya Kız Çocukları Günü kutlanır. DÜNYA KIZ ÇOCUKLARI GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz. Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz. Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun



Bugün Dünya Kız Çocukları günü. Güçlü bir gelecek için, güçlü kızlara ihtiyacımız var. Aydınlık yarınlara hep birlikte. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun! “Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teala o kimseyi cennetine koyacaktır.” -Hz. Muhammed (S.A.V)