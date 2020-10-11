Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? Dünya Kız Çocukları Günü sözleri nelerdir? Dünya Kız Çocukları Günü nedir? İşte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

Milyonlarca anne ve baba tarafından dünyanın her yerinde kız çocukları günü kutlanmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinde Dünya Kız Çocukları mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor.İlk kez 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim tarihine denk geliyor.
Türkiye’de Kanada ve Peru’nun önerileriyle alınan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü kararına göre, “Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedeflerine” ulaşılması ve kız çocuklarının desteklenmesi ile onların toplum içerisinde yer almasının önünün açılmasının altı çizilir. Kız çocuklarına yapılan yatırımların önemine vurgu yapan kararda ayrımcılık, şiddet gibi durumların önlenmesi ile kız çocuklarının insan haklarından tam ve eşit bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar yürütülür. Peki Dünya Kız Çocukları Günü nedir? Önemi ve anlamı nedir? İşte Dünya Kız Çocukları Gününe dair detaylar...
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile dünyanın her köşesinde bulunan cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılır. Cinsiyetinden dolayı taciz, tecavüze maruz kalan kız çocukları için farkındalık yaratılır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve çocuk gelin konuları Dünya Kız Çocukları Günü’nde bir kez daha gündemdeki yerini alır.
Birleşmiş Milletler liderliğinde kız çocuklarının cinsiyet eşitsizliğinden dolayı maruz kaldıkları kötü durumlara dikkat çekmek amacıyla her yıl 11 Ekim’de Dünya Kız Çocukları Günü kutlanır.
Bugün Dünya Kız Çocukları Günü… Kızlarımızı okutacağız, bu topraklara yararlı birer bireyler haline getireceğiz.
Onlar bu dünyanın en güzel nimetleri… Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı seviyor, önemsiyoruz.
Bana dünyayı kucakla deseler, ben gider kızıma sarılırım.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Bir kız çocuğu eğitilirse, bir anne yetişir. Bir anne okursa, tüm insanlık aydınlanır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Bugün Dünya Kız Çocukları günü. Güçlü bir gelecek için, güçlü kızlara ihtiyacımız var. Aydınlık yarınlara hep birlikte. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun!
“Kimin bir kız çocuğu dünyaya gelir de onu toprağa gömmeden, horlamadan ve üzerine erkek çocuğunu tercih etmeden yetiştirecek olursa Allah Teala o kimseyi cennetine koyacaktır.” -Hz. Muhammed (S.A.V)
"İçinde kız çocuğu bulunan her eve gökten her gün 12 rahmet iner ve melekler o evi gece gündüz (aralıksız) ziyaret ederler. Ve ana babasına her gün binlerce sevap yazarlar" -Hz. Muhammed (S.A.V)
Kız çocuğu sadece bir evlat değildir. Kız çocuğu cennetin bir anahtarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun
Dünya üzerinde her üç kadından biri şiddet maruz kalırken minik emanetlerimize sahip çıkalım. Kızlarımızı okutalım ve onların istediklerine ses verelim. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.
“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” -Mustafa Kemal Atatürk
“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” -Mustafa Kemal Atatürk
“Eğer bu dünyada gerçek barışı öğreteceksek ve eğer savaşa karşı gerçek bir savaş vereceksek, işe önce çocuklarla başlamamız gerekmektedir.” –Mahatma Gandhi
“Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır.” – Nelson Mandela