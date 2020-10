Dünya Kız Çocukları Günü ne zaman? Dünya Kız Çocukları Günü sözleri nelerdir? Dünya Kız Çocukları Günü nedir? İşte 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü mesajları

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü ile dünyanın her köşesinde bulunan cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılır. Cinsiyetinden dolayı taciz, tecavüze maruz kalan kız çocukları için farkındalık yaratılır. Eğitim hakkı, beslenme, yasal haklar, kadına yönelik şiddet ve çocuk gelin konuları Dünya Kız Çocukları Günü’nde bir kez daha gündemdeki yerini alır.

Milyonlarca anne ve baba tarafından dünyanın her yerinde kız çocukları günü kutlanmaya devam ediyor. Özellikle sosyal medya üzerinde Dünya Kız Çocukları mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor.İlk kez 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü 11 Ekim tarihine denk geliyor.

Birleşmiş Milletler liderliğinde kız çocuklarının cinsiyet eşitsizliğinden dolayı maruz kaldıkları kötü durumlara dikkat çekmek amacıyla her yıl 11 Ekim’de Dünya Kız Çocukları Günü kutlanır.

"İçinde kız çocuğu bulunan her eve gökten her gün 12 rahmet iner ve melekler o evi gece gündüz (aralıksız) ziyaret ederler. Ve ana babasına her gün binlerce sevap yazarlar" -Hz. Muhammed (S.A.V)

Kız çocuğu sadece bir evlat değildir. Kız çocuğu cennetin bir anahtarıdır. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Düşlerinden vurulurken çocuklar! Hangi yaşamaktan bahseder ki , masallar!!.. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun

Dünya üzerinde her üç kadından biri şiddet maruz kalırken minik emanetlerimize sahip çıkalım. Kızlarımızı okutalım ve onların istediklerine ses verelim. Dünya Kız Çocukları Günü kutlu olsun.



“Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.” -Mustafa Kemal Atatürk

“Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır.” -Mustafa Kemal Atatürk

“Eğer bu dünyada gerçek barışı öğreteceksek ve eğer savaşa karşı gerçek bir savaş vereceksek, işe önce çocuklarla başlamamız gerekmektedir.” –Mahatma Gandhi

“Bir toplumun asıl ruhunu en iyi gösteren şey o toplumda çocuklara nasıl davranıldığıdır.” – Nelson Mandela