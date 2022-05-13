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Dünya lideriyiz ama çok az şey biliyoruz: Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

13.05.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çay, ülkemizin 'Milli içeceğidir' desek yanlış olmaz. Günün her saati yemekten önce yemekten sonra fark etmeden ikram edildiği an çay içmeye hazır oluruz. Bazı evler var ki kafe gibi demlikler ocaklardan hiç inmiyor! Ancak çayla ilgili görmezden gelinen çok önemli bir ayrıntı ortaya çıktı. Çay içmek her ne kadar keyifli olsa da çok ciddi zararları olabileceği belirtiliyor. Özellikle çay demleme şeklini tekrar gözden geçirmenizde fayda var. Uzmanlar çayın ölümcül tehlikesiyle ilgili uyarı yaptı.

Dünya lideriyiz ama çok az şey biliyoruz: Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

Çay, dünyada en çok tüketilen ülkemiz için özel bir yere sahiptir. Türkiye’deki milyonlarca kişi çay içmenin saati olmaz diye düşünüyor. Ancak, çayın az bilinen tehlikeli yönleri de var. Siyah çay en çok sevilen çay olarak zirvede yer alıyor.

Çay seven ve tüketen diğer ülkelere göre çayı daha fazla demliyoruz. Demleme yöntemlerindeki fark aslında çayı daha zararı hale getiriyor. Alışılagelmiş bazı çay demleme alışkanlıkları içtiğimiz çayın faydadan çok zararlı bir hale dönüşmesine yol açabiliyor.

ÇAY DEMLERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Çay yaparken dikkat edilmesi gereken bazı uyarılar var. Dolayısıyla çay keyfimizin zehre dönüşmemesi için bazı bilgilere dikkat etmemiz gerekiyor. Çayla ilgili yapılan bazı araştırmalar bugüne dek bildiğimiz çoğu şeyin doğru olmadığını ortaya çıkardı.

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Çay her ne kadar faydalı bir içecek olsa da bazı durumlarda tehlikeli hale dönüşebiliyor. İlk içtiğimizde ölümcül olmasa da benzer alışkanlığı devam ettirmemiz durumunda çayın ölümcül tehlikeleri ortaya çıkabiliyor. Yani yavaş yavaş bir bakıma tehlikeli bir sonuçla karşı karşıya kalmamıza yol açıyor.

YEMEK BORUSU KANSERİNE YOL AÇABİLİYOR

Çay demlemek, çay içmek çok sevdiğimiz bir alışkanlığımız olsa da çayın bize büyük zararları olabilir. Çay keyfini zehir edecek bazı sorunlar var desek ne derdiniz? Yapılan araştırmalar neticesinde ortaya çıkan bu uyarıya herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Sıcak çay içmek büyük risk.

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Uzmanlara göre sıcak çay yemek borusu kanserine yol açabiliyor. Ölümcül bir hastalık olarak yemek borusu kanseri her yıl yaklaşık 400 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır.

Sıcak çay tüketiyorsanız bu riski mutlaka göz önünde bulundurup. Demlikten çayı boşalttıktan sonra mutlaka biraz beklettikten sonra için.

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YEMEK BORUSU KANSERİ BELİRTİLERİ

Yemek borusu kanserinin genel belirtileri arasında yutma güçlüğü ve kilo kaybı gelmektedir. Aynı zamanda iştahsızlık ve kusma bu rahatsızlığın belirtileri arasındadır. Yenilen gıdaların ağza geri gelmesi zaman zaman oluşan boğulma hissi ve kanama.

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Ağrıya eşlik eden ses kısıklığı. Mide üzerinde ve devamında göğüs bölgesinde yanma hissi bu kanserin en bariz belirtileri arasındadır. Tanı ise endoskopik incelemelerle konulmaktadır. Sadece sıcak çaydan değil aynı zamanda alkol ve tütün ürünlerinden de bu hastalığa yakalanmamak için uzak durmalısınız.


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