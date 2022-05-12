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'Var olan en kötü yağ' diyerek açık açık uyardı!

12.05.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızın vebası kanser çoğu kişinin uykularını kaçırır. Sinsi bir şekilde kademeli olarak ilerleyen kanser, son yıllarda artışa geçerek insan sağlığı üzerindeki tehdidini artırmıştır. Kanserin neden olduğuna dair kesin bir bilgi olmasa da kanser riskini azaltmanın bazı yolları ortaya çıktı. Uzmanlar, artan kanser riski ile bağlantılı olan gıdalara karşı uyardı.

'Var olan en kötü yağ' diyerek açık açık uyardı!

Kanser, ilk başlarda teşhis edilmesi zor hastalıklardan biridir. Başka hastalıklarla karıştırılarak gözden kaçma riski çok fazladır. Birçok kişi kanseri ve kanser belirtilerini geç fark eder. Kanserli hücreler ne kadar büyürse, tedaviye karşı o kadar dirençli hale gelir. Bu nedenle kanser tedavisinden çok kansere yakalanma riskini en aza indirecek önlemleri almak daha önemli hale gelmektedir. Kanseri önlemek için uzmanlar açısından en çok tavsiye edilenler ise sağlıklı yaşam tarzını benimsemek, sigara ve alkolden uzak durmaktır.

BU GIDALARA DİKKAT

Dr. Earim Chaudry'ye göre, doğrudan bir neden belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, endişe yaratan dört günlük gıda maddesi vardır. Dr. Chaudry, gıda üreticilerinin gıdaları daha uzun süre taze tutmak için kullandığı bir tür yağ olan hidrojenize bitkisel yağların kanser riski için alarm zillerini artırdığını söyledi.

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"VAR OLAN EN KÖTÜ YAĞ"

Dr. Earim Chaudry Express’e verdiği demeçte, hidrojenize bitkisel yağların prostat kanseri geliştirme riskinin artmasıyla bağlantılı olduğunu bulan araştırmayı aktardı. Doktor, "Bu yağlar trans yağların bir sonucudur. Var olan en kötü yağ türü olarak bilinen trans yağların kansere, kalp hastalıklarına ve bağışıklık sistemi sorunlarına katkıda bulunduğu biliniyor. Dahası, bitkisel yağlar, kalp hastalığı ve kanserle bağlantılı sağlıksız omega-6 yağları ile yüklüdür." dedi.

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Doktor Chaudry, araştırmalar tuzlu yiyeceklerin, özellikle salamura sebzeler ve tuzlanmış veya salamura balıkların mide kanseri gelişimi için önemli bir risk faktörü olabileceğini gösterdiğini söyledi.

RAFİNE ŞEKERE DİKKAT ÇEKTİ

Doktora göre; şeker kamışı, şeker pancarı ve mısır gibi gıdalardan elde edilen şekerden elde edilen rafine şekerin dikkatli tüketilmesi gerekiyor.

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Doktor Chaudry, "Rafine şekerlerin işlenmiş doğası, kanser hücrelerinin vücutta metabolize olmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra, bu şekerler kişinin obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı geliştirme riskini artırabilir." diyor.


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Anahtar Kelimeler:
kanser
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