Dünya Meteoroloji Örgütü: 2020, şimdiye kadarki en sıcak 3 yıldan biri oldu

WMO'un 2020 Küresel İklim Raporu'na göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu ekonomik yavaşlama dahi iklim değişikliğini ve etkilerini frenleyemedi.

2020 şimdiye kadar kaydedilen en sıcak 3 yıldan biri olurken, kasırga, sıcak hava dalgaları, sel ve orman yangınları gibi aşırı hava olayları da dünya genelinde en yüksek seviyelere ulaştı.

2015'ten bu yana geçen 6 yıl ise en sıcak yıllar olarak kayda geçti.

DÜNYA 'UÇURUMUN EŞİĞİNDE'

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres raporun açıklanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2020'nin sanayi öncesi döneme göre 1,2 santigrat derece daha sıcak olduğunu belirterek, "uçurumun eşiğindeyiz" uyarısı yaptı.

Küresel sıcaklık artışının 1,5 santigrat derecede tutulması ve karbon salımının 2050'ye kadar sıfıra indirilebilmesi için hükümetlere "iddialı planlar" sunmaları çağrısı yapan Guterres, iklim kriziyle mücadelede "Bu yıl, eylem yılı olmalı." dedi.

"ZAMAN HIZLA TÜKENİYOR"

Paris İklim Anlaşması hedeflerinin karşılanması için "zamanın hızla tükendiğine" dikkati çeken Guterres, iklim değişikliğinin gıda güvenliğini de tehlikeye attığını söyledi.