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Dünya nefesini tuttu! Trump geri mi dönüyor?

18.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Dünya nefesini tuttu! Trump geri mi dönüyor?

Azil soruşturmasından aklanan Donald Trump, eski ABD Başkanı olarak ilk kez konuştu. Uzun süre sonra sessizliğini bozan Trump, yeniden aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Henüz bir şey söyleyemem ama inanılmaz bir desteğimiz var. Anket sonuçları oldukça yüksek" dedi.

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılarak görevi Joe Biden’a devretmişti.

Seçim sonuçlarını hileli olarak niteleyen ve destekçilerini kışkırtarak Kongre baskınına neden olan Trump, devir teslim törenine bile katılmadan Florida’ya gitmişti. Trump uzun süren sessizliğini bozarak eski ABD Başkanı olarak medyaya ilk kez konuştu.

‘ANKET RAKAMLARI ÇOK YÜKSEK’

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden muhafazakar radyocu Rush Limbaugh’un ölümü üzerine açıklamalarda bulunan Trump, üç farklı televizyon kanalına telefonla bağlandı. Sağ görüşlü Newsmax kanalında 2024 için tekrar aday olup olmayacağı sorulan Trump, “Henüz bir şey söyleyemem ama inanılmaz bir desteğimiz var. Anket sonuçlarına baktığımda oldukça yüksek olduğunu görüyorum” dedi.

PARTİ İÇİNDE 18 PUAN ARTIŞ

The Times’ın haberine göre Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle ikinci kez başlatılan azil soruşturması sırasında, kendisine olan destek en düşük seviyeyi görmüştü. Ancak azil soruşturmasında aklanan Trump için işler o noktadan sonra değişti. Gazetenin aktardığına göre Trump’a parti içindeki destek 18 puan yükselerek yüzde 57’ye ulaştı.

ABD tarihinde azil süreci başlatılan üçüncü, ikinci kez azil soruşturması yürütülen ilk isim olan Trump, “Azil sürecine giren birinin rakamları tipik olarak düşer. Adeta patlak bir balon gibi. Ancak rakamlar gayet iyi. Çok yüksekler” ifadelerini kullandı.

‘TWITTER SIKICI HALE GELDİ’

Twitter hesabı kapatılan Trump, sosyal medyaya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili net bir ifade kullanmadı. Twitter’a taş atmaktan da geri durmayan eski ABD Başkanı, “Twitter’da ne olduğuna bakarsanız, çok sıkıcı hale geldiğini görürsünüz. Milyonlarca insan ayrılıyor” diye konuştu.

ABD Başkanı Biden’ın aşılama süreciyle ilgili kendisine yönelttiği eleştirilere de yanıt veren Trump, “Biz milyonlarca insanı aşılıyorduk. Milyonlarca doz. Kendisi ya doğruyu söylemiyor ya da akıl sağlığı tamamen gitti. İkisinden biri” dedi.

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