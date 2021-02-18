Dünya nefesini tuttu! Trump geri mi dönüyor?

ABD’de 3 Kasım’daki Başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump, 20 Ocak’ta Beyaz Saray’dan ayrılarak görevi Joe Biden’a devretmişti.

Seçim sonuçlarını hileli olarak niteleyen ve destekçilerini kışkırtarak Kongre baskınına neden olan Trump, devir teslim törenine bile katılmadan Florida’ya gitmişti. Trump uzun süren sessizliğini bozarak eski ABD Başkanı olarak medyaya ilk kez konuştu.

‘ANKET RAKAMLARI ÇOK YÜKSEK’

Akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden muhafazakar radyocu Rush Limbaugh’un ölümü üzerine açıklamalarda bulunan Trump, üç farklı televizyon kanalına telefonla bağlandı. Sağ görüşlü Newsmax kanalında 2024 için tekrar aday olup olmayacağı sorulan Trump, “Henüz bir şey söyleyemem ama inanılmaz bir desteğimiz var. Anket sonuçlarına baktığımda oldukça yüksek olduğunu görüyorum” dedi.

PARTİ İÇİNDE 18 PUAN ARTIŞ

The Times’ın haberine göre Trump hakkında Kongre baskını nedeniyle ikinci kez başlatılan azil soruşturması sırasında, kendisine olan destek en düşük seviyeyi görmüştü. Ancak azil soruşturmasında aklanan Trump için işler o noktadan sonra değişti. Gazetenin aktardığına göre Trump’a parti içindeki destek 18 puan yükselerek yüzde 57’ye ulaştı.