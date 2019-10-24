Son zamanlarda mide küçültme ameliyatı sonrasında yaşanan ölüm vakalarının artmasından şikayetle, gerekli önlemlerin alınmasının, TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurulara konu olduğunu bildiren Satır, "Bizler de Dilekçe Komisyonu olarak, 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' felsefesinden hareketle, toplumun bütününü ilgilendiren ve ülkemizin menfaatleri açısında önem arz eden başvurular hakkında ayrıntılı incelemeler yapmaktayız." ifadesini kullandı.

Satır, Dünya Obezite Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüketim toplumu haline gelme ve gelişen teknolojinin, insanların beslenme alışkanlıklarını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, beslenme tarzındaki değişiklikler ve fiziksel hareket azlığı gibi birtakım olumsuz şartlar bir araya geldiğinde obezite riskinin arttığını belirtti.

Satır, "Obezite ile Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"nu kurarak, gerek kamu gerekse özel sektör tarafından yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi ve toplumda farkındalık yaratmak amacıyla detaylı bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Uluslararası örgütler, kamu kurum ve kuruluşlarının, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği içerisinde çalışarak, obezite ile mücadele konusunda ortak bir eylem planı doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Satır, şunları kaydetti:

"Uluslararası standartlar doğrultusunda, öncelikle obezite cerrahisi uygulanmadan, diğer tedavi yöntemleri ile çözüm aranmalı ve hastalar bu konuda bilinçlendirilmelidir. Ayrıca mide küçültme ameliyatlarının yegane çözüm olarak sunulmasının önüne geçilmek için basın-yayın organlarımıza da büyük sorumluluk düşmektedir. Alt komisyonumuzun çalışmaları neticesinde görülmektedir ki, obezite küresel olarak mücadele edilmesi gereken sorunların başında gelmektedir.

Avrupa Obezite ile Mücadele Şartına imza atan ülkemiz de bu mücadeleye önemli katkılar sunmaktadır. Dilekçe Komisyonu olarak bizler de, alt komisyonumuz vasıtasıyla konuyu ciddiyetle ele almaktayız.

Bu çerçevede ulaştığımız vahim sonuçlar itibarıyla, obeziteyle mücadele hakkında farkındalık yaratarak toplumumuzu, insanlığı ve geleceğimizi, salgın haline gelen bu hastalıktan korumak zorunda olduğumuza, Dünya Obezite Günü vesilesiyle bir kere daha vurgu yapmayı, sorumluluğumuz olarak görmekteyiz."

