İSTANBUL (AA) - "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri kapsamında bugün okul öncesi eğitimler açık havada oyunlar eşliğinde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çağrısıyla "Okul Dışarıda Günü" ve "Dünya Oyun Oynama Günü" etkinlikleri, İstanbul'da başladı.

Küçükçekmece Papatya Anaokulu'nda düzenlenen etkinliğe İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da katıldı. Yazıcı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu etkinlikle çocukların özelikle teknoloji bağımlısı olmalarının önüne geçilebileceğine vurgu yaptı.

Yazıcı, şöyle konuştu:

"Çocukların merak duygusuyla oyun sanki birlikte yürüyen bir unsur. Bu yönüyle çocuklarımızın başta teknoloji bağımlılığı olmak üzere birçok bağımlılıktan uzak olması adına çok önemli bir uygulama. Bu nedenle geleneksel oyunlarımızı bu yönüyle geliştirmemiz çok önemli. Milli Eğitim Bakanlığımızın 2023 vizyon belgesinde çocuklarımıza dönük olmak üzere yürüttüğü çok yönlü çalışmalar içerisinde ülke genelinde yürütülen bu etkinliğe İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de katıldık. Çocuklarımız oyunla daha güzel olacaklar. Yarınlarımız da çok daha güzel olacak."

Levent Yazıcı, daha sonra miniklerin oyuna katıldı.

Velilerin de katılım gösterdiği oyunlar renkli görüntüler oluşturdu. Çocuklara pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Söz konusu etkinlikler resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında 29 Mayıs’a kadar devam edecek.

