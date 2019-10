Dünya Perinatoloji Derneği’ne Türk Başkan

İlknur SARGUT - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA) - Yüksek riskli gebeliklerde anne ve bebeğin sağlığının korunması için Perinatoloji alanında yıllardır çalışmalarını sürdüren Türkiye Perinatoloji Derneği Kurucusu Prof. Dr. Cihat Şen, Dünya Perinatoloji Derneği Başkanı seçildi. Prof. Dr. Şen, “Türkiye'deki bilimsel seviyenin gücünün ve ülkemizin dünyadaki saygınlığının bir göstergesi olarak bu derneğe başkan seçildim” dedi.

Türkiye Perinatoloji Derneği Kurucusu ve Memorial Bahçelievler Hastanesi Perinatal Tanı ve Tedavi Merkezi’nde görev yapan Prof. Dr. Cihat Şen, Dünya Perinatoloji Derneği Başkanı (WAPM) seçildi. Prof. Dr. Şen, Madrid’de düzenlenen Perinatoloji Kongresi’nde devraldığı yeni görevi hakkında değerlendirmelerde bulundu ve derneğin hedeflerini ile gerçekleştireceği çalışmaları anlattı.

“4 YIL BOYUNCA DERNEK BAŞKANLIĞI YAPACAĞIM”

Dünya Perinatoloji Derneği'nin dünyanın her ülkesinden üyesi olduğunu belirten Prof. Dr. Cihat Şen, “Her ülkenin perinatoloji alanında doktor ve profesörleri bu derneğin üyesi. Derneğin 22 kişilik konseyi ve her ülkeden bir temsilcisi var. Dernek, her 2 yılda bir başkanını seçiyor. Bu yıl Türkiye'den ben başkan seçildim. Bu Türkiye için ilk örnek. Dernekteki 28 yıllık çalışmalarımdan dolayı ilk defa 2 yıllığına değil 4 yıllığına dernek başkanı seçildim” diye konuştu.