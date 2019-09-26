Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi

Bugün C seçeneği üzerinden yapılan yoğun tartışmalar ve müzakereler sonucunda, UPU Ofisinin sunduğu V (Victory) seçeneği olarak adlandırılan yeni teklifte uzlaşmaya varıldı.

A, B ve C seçenekleri olarak yapılandırılan 3 ana teklif çerçevesindeki müzakerelerde kongrenin ilk gününde ABD'nin desteklediği B seçeneği reddedilmişti.

Kongre Başkanlığını, UPU İdari Konsey Başkanı ve PTT AŞ Genel Müdürü Kenan Bozgeyik'in yaptığı İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen kongrede, gergin geçen müzakereler sonunda mutlu sona ulaşıldı.

Dün geceden bu yana yoğun görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Hüseyin, "Bugün şahit olduğum şey, üye ülkelerden birinin çıkmasını engellediğimiz tarihi bir andır. Size müzakerelerin çok gergin geçtiğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

- ABD'de anlaşmadan memnun

Hüseyin'in ardından basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Danışmanı Peter Navarro ise UPU'da varılan uzlaşmayı "tarihi zafer" olarak nitelendirdi.

Ülkelerin konsensusa ulaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Navarro, uzlaşının yürürlüğe girmesiyle ABD'nin Birlik'te kalmaya devam edeceğinin altını çizdi.

- Türkiye'nin tavrı uzlaşmada önemli rol oynadı

Kongrede başkanlığını Bozgeyik'in yaptığı UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi'nde Türkiye'nin uzlaştırıcı söylem ve tutumlarıyla sergilediği diplomatik tavır, Birlik için tarihi önemdeki kongrede konsensusun sağlanmasına önemli katkıda bulundu.

UPU, ABD'nin çekileceğini açıklamasıyla 145 yıllık tarihinin en sancılı dönemini yaşıyordu.

ABD, mevcut "varış giderlerinin (terminal dues)" sistemin yurt içi maliyetlerini karşılamadığını iddia ederek sistemin "self deklarasyon (alacağı varış gideri ücretini kendi belirleme)" temelinde, yeniden düzenlenmemesi halinde UPU'dan ayrılacağını ilan etmişti.

ABD Başkanı Trump'ın özel danışmanı Peter Navarro başkanlığında 44 kişilik bir heyetle kongreye katılım sağlayan ABD, kongrede bir uzlaşı sağlanamaması durumunda 17 Ekim'den itibaren UPU'dan ayrılacağını duyurmuştu.

UPU'nun 3. Olağanüstü Kongresi, yarın sona erecek.

