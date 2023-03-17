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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Bu yıl koronavirüsün halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiği açıklanabilir

17.03.2023 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Son bir ay içerisinde bildirilen haftalık ölüm sayısının, ilk kez üç yıl önce "pandemi" kelimesini ilk kullandığımız zamandan daha düşük olduğunu görmek çok sevindirici. Bu yıl, Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini söyleyebileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Bu yıl koronavirüsün halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiği açıklanabilir

Ghebreyesus, DSÖ merkezindeki haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. 11 Mart 2020'de Kovid-19'un küresel salgın olarak ilan edilmesinin üzerinden 3 yıl geçtiğini ve bunun dünyanın dikkatini çeken önemli bir an olduğunu anımsatan Ghebreyesus, Kovid-19'un 30 Ocak 2020'de DSÖ tarafından "halk sağlığı acil durumu" ilan etmesinin daha önemli bir an olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, "3 yıl sonra, rakamın daha fazla olduğunu bilmemize rağmen, bu süreçte Kovid-19 nedeniyle neredeyse 7 milyon ölüm rapor edildi. Şu anda kesinlikle pandemi sırasındaki herhangi bir dönemde olduğumuzdan çok daha iyi bir konumdayız. Son bir ay içerisinde bildirilen haftalık ölüm sayısının, ilk kez üç yıl önce "pandemi" kelimesini ilk kullandığımız zamandan daha düşük olduğunu görmek çok sevindirici. Bu yıl, Kovid-19'un uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu olarak sona erdiğini söyleyebileceğimizden eminim." ifadelerini kullandı.

Şu anda Kovid-19'un için halk sağlığı acil durumu olmadığını söyleyecek noktada olmadıklarını dile getiren Ghebreyesus, geçen hafta Kovid-19 nedeniyle 5 binden fazla ölümün rapor edildiğini, bunun önlenebilen ve tedavisi olan bir hastalık için çok fazla olduğunu anlattı.

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Ghebreyesus, geçen hafta DSÖ'nün İnfluanza Verilerinin Paylaşımı Küresel İnisiyatifi'nin (GISAID) veri tabanında ocak ayı sonlarında yayınlanan ve yakın zamanda tekrar kaldırılan verilerden haberdar edildiğini de vurgulayarak CDC'den alınan verilerin 2020'de Huanan Deniz Ürünleri Pazarı'ndan alınan verilerle ilgili olduğunun altını çizdi.

Çevrim içi ulaşabilmenin mümkün olduğu süreçte, farklı ülkelerden bilim adamlarının bu verileri indirdiğini ve analiz ettiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Bu verilerden haberdar olur olmaz, CDC ile temasa geçtik ve onları analiz edilebilmesi için DSÖ ve uluslararası bilimsel toplulukla paylaşmaya çağırdık." diye konuştu.

KOVİD-19 VERİLERİNİ PAYLAŞMA ÇAĞRISI

Ghebreyesus, Kovid-19 Patojenlerinin Kökenini Araştırmak İçin Bilimsel Danışma Grubu'nun (SAGO) 14 Mart'ta toplandığını, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezindeki (CDC) araştırmacılar ve uluslararası bilim insanı grubundan veri analizlerini SAGO'ya sunmalarını istediklerini anlattı.

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Bu verilerin "Pandemi nasıl başladı?" sorusuna kesin bir yanıt vermediğini ancak her birinin kendilerini bu cevaba biraz daha yaklaştırdığını söyleyen Ghebreyesus, Kovid-19'un kökenlerinin incelemesiyle ilgili her veri parçasının hızlı bir şekilde uluslararası toplumla paylaşılması gerektiğine işaret etti.

Ghebreyesus, "Bu veriler 3 yıl önce paylaşılabilirdi ve paylaşılmalıydı. Çin'i veri paylaşımında şeffaf olmaya, gerekli incelemeleri yapmaya ve sonuçları paylaşmaya davet etmeye devam ediyoruz. Salgının nasıl başladığını anlamak hem ahlaki hem de bilimsel zorunluluk olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu. (AA)

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