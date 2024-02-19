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  4. Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor

19.02.2024 09:36 | Son Güncelleme:
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, bir süredir İsrail askerlerinin kuşatması altındaki Nasır Hastanesinin artık hizmet veremediğini bildirdi. Ghebreyesus, hastanede hala 200'e yakın hasta bulunduğunu ve bunlardan en az 20'sinin acilen başka hastanelere sevk edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu! Gazze'deki Nasır Hastanesi artık hizmet veremiyor

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, dün ve önceki gün DSÖ ekibi ile ortaklarının, yakıt dağıtmak üzere hastane yerleşkesine ulaştığını ancak hastaların durumunu ve kritik tıbbi ihtiyaçlarını değerlendirmek üzere hastaneye girmelerine izin verilmediğini belirtti.

"Nasır Hastanesi, yaşanan baskın ve bir haftadır devam eden kuşatmanın ardından artık hizmet veremiyor." ifadesini kullanan Ghebreyesus, hastanede hala 200'e yakın hasta bulunduğunu ve en az 20'sinin sağlık hizmeti alabilmesi için acilen başka hastanelere sevk edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, sevk konusunda yaşanacak gecikmelerin bedelini hastaların canlarıyla ödeyeceğini vurgulayarak, hastalara ve hastaneye erişimin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

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İSRAİL ORDUSU, NASIR HASTANESİNİ KUŞATMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail ordusu, Nasır Hastanesinde elektriğin kesilmesi ve oksijen cihazının çalışmaması nedeniyle yoğun bakımdaki 5 hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan kuşatmasını sürdürüyor.

İsrail askerleri hastanede hareket eden her şeyi hedef alıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 775 Filistinli öldürüldü, 68 bin 552 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Gazze hastane dünya sağlık örgütü
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