HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması! Daha fazla ölüm...

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması! Daha fazla ölüm...

20.07.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), küresel Kovid-19 vaka artış oranının giderek yükseldiğine dikkati çekerek, ilerleyen haftalarda Kovid-19 nedeniyle daha çok hastaneye kaldırılma ve ölüm beklenebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs açıklaması! Daha fazla ölüm...

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, küresel Kovid-19 vakalarındaki artış ve maymun çiçeği salgınına dair son durumu değerlendirdi.

Son 6 haftada küresel haftalık yeni vaka sayılarının neredeyse 2 kat arttığına vurgu yapan Ghebreyesus, "Kovid-19 kaynaklı ölümler, vakalar kadar hızlı olmasa da yükselişte. Artan vakalar, ilerleyen haftalarda daha çok hastaneye kaldırılma ve can kaybı bekleyebileceğimiz anlamına geliyor." dedi.

ARTIŞLARIN SEBEBİ YENİ BİR VARYANT OLABİLİR

Ghebreyesus, son haftalardaki artışta Kovid-19'un hangi varyantının etkili olduğunun bilinmediğinin altını çizerek, "Bu artışın sebebi halihazırda bildiğimiz bir varyant da olabilir veya tamamen yeni yeni bir varyant da olabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un yeni varyantının çıkması durumunda eskilerinden daha güçlü ve etkili olacağını vurgulayan Ghebreyesus, "Bütün ülkeler hazırlıklı olmalı. Salgınla mücadele kapasitesini azaltan ülkeler büyük risk alıyorlar." uyarısında bulundu.

Ghebreyesus, "Hastaneler henüz dolu değilken şimdi bütün ülkeler için virüs takip, bağışıklık, iş gücü, tedarik ve dayanıklılık alanındaki boşlukları doldurma zamanıdır." açıklamasını yaptı.

Mevcut Kovid-19 aşılarının ağır hastalık ve ölüm riskine karşı hala etkili olduğunu belirten Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelere, sağlık çalışanları başta olmak üzere yaşlılar ve risk altındaki diğer grupları aşılama çağrısında bulundu.

14 BİN MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI VAR

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, maymun çiçeği vakalarının da artışta olduğunu kaydederek, "70'ten fazla ülkede yaklaşık 14 bin vaka bulunuyor." dedi.

Şimdiye kadar maymun çiçeği nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Ghebreyesus, tüm can kayıplarının Afrika'da görüldüğünü ifade etti.

Ghebreyesus, birçok yeni vakanın Avrupa'da görüldüğünü vurgulayarak, geçen hafta 6 ülkede ilk defa maymun çiçeği vakası görüldüğü bilgisini paylaştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talihlinin adı açıklanmadı! Rekor ikramiyeTalihlinin adı açıklanmadı! Rekor ikramiye
Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...
'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş
Anahtar Kelimeler:
dünya sağlık örgütü koronavirüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

'Bir kilo ürün kalmayacak'! Fiyatlarda yüzde 50 indirim...

Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı yeniden...

Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı yeniden...

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Gümüşdağ'ın acı günü! Herkes, Erdoğan ve İmamoğlu'na döndü

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert çıkış! Kılıçdaroğlu'na 'EYT' yanıtı

Cami avlusunda korkunç olay! Kanlar içinde kaldı

Cami avlusunda korkunç olay! Kanlar içinde kaldı

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.