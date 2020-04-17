Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Cesaret verici...

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi. Ülke ismi vermeden Çin'in Vuhan kentindeki hayvan pazarlarının yeniden açılmaya başlanacağı yönündeki haberlere değinen Ghebreyesus, bu tür pazarların kapalı tutulması gerektiğini vurguladı.

Ghebreyesus, "Hayvan pazarları, tüm dünyada milyonlarca insan için önemli bir ucuz gıda ve geçim kaynağıdır." diyerek bununla birlikte hükümetlerin "vahşi hayvan satışı ve ticareti" yasağına titizlikle uymaları gerektiğinin altını çizdi.

Genel Direktör Ghebreyesus, yeni virüslerin yüzde 70'inin hayvanlardan insanlara bulaştığının tahmin edildiğini kaydetti.

"AFRİKA'DA VAKA ARTIŞLARINDAN ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde Kovid-19 nedeniyle getirilen sosyal kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesi kararının "cesaret verici" olduğunu belirten Ghebreyesus, şöyle devam etti:

"Daha önce kısıtlamaların kademeli bir süreç sonucunda gevşetilmesi gerektiğini söylemiştik. Ülkeler, bizim dile getirdiğimiz kriterleri dikkate almalılar. Dün, yeni bir kılavuz yayımladık. Ülkeleri bu kılavuzu okumaya ve uygulamaya teşvik ediyoruz."