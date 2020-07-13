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Dünya Sağlık Örgütü'nden peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2020 19:28 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bütün ülkelerin basit sağlık tedbirlerini almadığı sürece Covid-19 salgınının gittikçe daha da kötüye gidebileceğini açıkladı. Dr. Mike Ryan ise Covid-19'a karşı geliştirilecek aşıya herkesin erişebilmesinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü'nden peş peşe korkutan koronavirüs açıklamaları

Cenevre’deki basın toplantısında konuşan Tedros, “Açık sözlü olayım, birçok ülke salgına karşı yanlış yöne doğru gidiyor, virüs bir numaralı halk düşmanı olarak yerini koruyor” dedi.

Tedros, eğer basit sağlık tedbirleri alınmazsa salgının daha da kötüleşeceğini belirtti.

DSÖ toplantısı devam ederken açıklanan verilere göre salgın dünya çapında 13 milyondan fazla kişiye bulaşmış durumda. Can kayıpları ise 575 bine doğru ilerliyor.

OKULLARIN AÇILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Virüs salgını devam ederken okulların açılıp açılmaması hakkında yaşanan tereddütler için ise DSÖ’nün doktorlarından Maria Van Kerkhove açıklamalarda bulundu.

Çocuktan çocuğa virüs bulaşmasıyla ilgili soruları yanıtlayan Kerkhove, konu hakkında ön basım yapan çalışmaların bulunduğunu belirtti.

Kerkhove, “Çalışmalara göre çocuklar yetişkinlere göre hastalığı daha az semptomla geçiriyor. Onlar da virüs yüzünden hastalanabiliyor. Ancak çocuklar arasındaki geçişler hâlâ sınırlı” dedi.


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