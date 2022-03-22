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Dünya Sağlık Örgütü: Ukraynalı 30 bin mülteci ciddi travma yaşıyor

22.03.2022 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Polonya yetkilileri, Rusya'nın işgalinin başlangıcından bu yana Ukrayna'dan kaçan yaklaşık 500 bin kişinin başta travma olmak üzere çeşitli ruh sağlığı sorunları için desteğe ihtiyaç duyduğunu, 30 bin kişinin ise çok ciddi şekilde etkilendiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Ukraynalı 30 bin mülteci ciddi travma yaşıyor

Ukrayna'da sağlık görevlileri ülkeye yeni gelenlerin ruh sağlığı sorunlarının yanı sıra aşırı yorgunluk ve susuz kalmaktan şikayetçi olduğunu, birçok kişinin ise günlerce ilaçları olmadan seyahat ettiğini ve bunun zorluklarını yaşadığını anlatıyor.

Reuters'a göre WHO Polonya yetkilisi Paloma Cuchi, Polonya'ya gelen birçok Ukraynalı göçmenin ishal ve susuzluğa bağlı sorunları yaşadığını, ama en çok travma için desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

WHO, Ukrayna'dan kaçmak zorunda kalan milyonlarca kişinin ne zaman geri dönebileceklerini ve ülkeden çıkamayan eşlerini, oğullarını ve babalarını bir daha ne zaman göreceklerini bilmediklerini ve bunun çok ciddi ruh sağlığı sorunlarına yol açtığını ifade ediyor.

'İNSANLARIN KORKU DOLU VE ENDİŞELİ ŞEKİLDE GELDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Ağı uzmanı olarak çalışan ve WHO tarafından Polonya'ya gönderilen Selma Şevkli, "Ukrayna'dan insanların korku dolu ve endişeli şekilde geldiğini görüyoruz. Polonya'da kendilerini daha güvende hissetseler de gelecekleri konusunda yaşadıkları belirsizlik ve geride bırakmak zorunda kaldıkları aileleri ve arkadaşları için endişeleri ağır basıyor" diye anlatıyor ve devam ediyor:

"Bu tür acil durumlarda insanların tepkisi hayat tecrübelerine, kişiliklerine, yaşadıkları çeşitli ruh sağlığı sorunlarına ve aldıkları desteğe göre değişiyor. Korku ve endişe duyguları çok normal ve genelde zamanla iyileşiyor."

Şevkli, bu süreçte zorluk yaşayan insanların dinlenmesi, duygularını ifade etmesi ve gerekli desteği alabilmesinin öneminin altını çiziyor. Şevkli, ancak bu şekilde daha ciddi zihinsel hastalıkların oluşumunun engellenebileceğini söylüyor.

Ukraynalı göçmenler

WHO'ya göre Şevkli'nin görüştüğü kişilerden bir tanesi Polonya'ya 20 saatlik bir yolculuk yaptığını ve ardından sınırda buz gibi hava koşullarında 2 saat bekletildiğini, tüm bunların ardından olanları yeni yeni anladığını ifade ediyor:

"Göçmen sendromu diye bir şey duymuştum ve sanırım bunun etkilerini hissetmeye başlıyorum. Şimdiye kadar sakinleşmenin yolunu bulamadım. Sürekli korkuyorum. Benim gibi insanların ruh sağlığı için yardıma ihtiyacı var çünkü kafamız çok karışık ve kaybolmuş hissediyoruz."

WHO, Polonya'daki göçmenlerin ihtiyaçlarını anlamak, gerekli desteği sağlayabilmek ve yardımcı olabilecek yazılı ve görsel kaynakların tercümesini yapmak için ülkede bir Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek Ağı Teknik Çalışma Grubu oluşturdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcından bu yana 3 milyondan fazla kişi ülkeyi terk etti. Milyonlarca kişi ise ülke içinde yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda kaldı.

WHO, Rus birliklerini saldırıları sırasında 50'den fazla sağlık kurumunu hedeflemekle suçluyor.

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WHO Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna
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