Dünya Sağlık Örgütü uyarmıştı! Türkiye'de korkutucu oran: Dünyanın 9 katı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 3 Nisan’da Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye’deki koronavirüs vakalarıyla ilgili detaylı bir açıklama yapmıştı. Bakan Koca 3 Nisan tarihine kadar hayatını kaybeden 425 kişinin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstünde olduğunu açıklamıştı. Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 60 yaş altı ölüm oranı yüzde 21.3 olarak ilk kez açıklanırken oranın yüksekliği dikkat çekti.

AVRUPA’NIN 4, DÜNYANIN 9 KATI

Dünya Sağlık Örgütü’nün Avrupa ofisinden 2 Nisan’da yapılan açıklamada kıtada koronavirüsten ölenlerin yüzde 95’inin 60 yaş üzerinde olduğunu duyurmuştu. DSÖ Avrupa istatistiklerine göre kıtada 60 yaş altı koronavirüs ölüm oranı yüzde 5 olarak hesaplanırken, Türkiye’de koronavirüs kaynaklı 60 yaş altı ölümlerin ortalamasının 4’te birine denk geliyor.

Bunların yanı sıra dünya genelinde koronavirüsten 60 yaş altı ölümler, Türkiye ile kıyasladığında tablo daha da endişe verici hale geliyor. Dünya genelinde 60 yaş altı ölüm oranı yüzde 2.3 olarak kayda geçerken bu oran Türkiye’nin 9’da 1’i…

PEŞ PEŞE UYARILAR

Dünya Sağlık Örgütü ise koronavirüs sadece yaşlıları etkiliyor algısına karşılık harekete geçti.