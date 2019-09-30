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Dünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 18:16 | Son Güncelleme

KAZAKİSTAN'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu, Kocaseyit Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.

Dünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandı

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- KAZAKİSTAN'ın Almati kentinde düzenlenen Ümitler Dünya Judo Şampiyonası'nda 63 kiloda altın madalya kazanan Habibe Afyonlu, Kocaseyit Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.
Habibe Afyonlu'yu karşılama törenine Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, İl Spor Şube Müdürü İhsan Yılmaz, Burhaniye İlçe Spor Müdürü Sabri Pekşen, Edremit İçe Spor Müdürü Fethi Bilge ve şampiyonun yakınları katıldı. Türk Havayollarına ait uçakla Kocaseyit Havalimanı'na gelen 17 yaşındaki Ümitler Dünya Judo Şampiyonu Habibe Afyonlu 'Hoş Geldin Şampiyon' pankartı ile karşılandı. Edremit Kaymakam Ali Sırmalı ve beraberindeki müdürler şampiyona çiçekler verdi. Şampiyon davullar eşliğinde Balıkesir’e uğurlandı. Şampiyonluk gururu yaşayan Habibe Afyonlu, "Hep çalıştım, Hep hayalini kurdum. Ve sonunda başardım. Herkesin beklentisini ve kendi beklentimi yerine getirdim. Özellikle final maçında Japon rakibimi o şekilde yenmek bana daha çok gurur verdi. Türk bayrağını sonunda göndere çektirebildim. Her şey için herkese teşekkür ederim. Önümüzde 2020 olimpiyatları var. Oraya gidemeyeceğimi biliyorum. O yüzden 2024 olimpiyatları için çok sıkı çalışıp aynı tempoda devam etmek istiyorum" dedi.
Habibe’nin başarısına çok sevindiğini anlatan Antrenör Timur Bizsan da "Habibe kızımız hafta sonu yapılan müsabakalarda dünya şampiyonu oldu. Büyük bir başarıya imza attı. Takım halinde de dünya üçüncüsü oldular. Çok sevinçliyiz. Bu ilk basamak oldu. Daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum Teşekkür ediyorum, bize bu gururu yaşattığı için" dedi.

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Dünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandıDünya Şampiyonu Habibe, çiçeklerle karşılandı

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