Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü neden kutlanır? Dünya Su Günü ne zaman ilan edildi?

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan özel bir gündür. Bu günde suyun hayat için önemi bir kez daha vurgulanır. Susuz hiçbir canlının yaşamayacağı Dünya Su Günü'nde bir kez daha anlaşılır. Aynı zamanda bu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Dünya Su Günü sözleri ve mesajları da araştırıyor. Dünya Su Günü sözleri ve mesajları bu önemli günün gelmesi ile birlikte yoğun ilgi görüyor. Dünya Su Günü'ne dair bilinmeyenler ve Dünya Su Günü mesajları ve sözleri...

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyeleri ve diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek istemesi, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması amacıyla böyle bir gün oluşturulmuştur.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI