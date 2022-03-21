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Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü neden kutlanır? Dünya Su Günü ne zaman ilan edildi?

21.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Su Günü, en çok araştırılan konuların başında geliyor. Dünya için, suyun yeri ayrıdır. Yaşamın olmazsa olmazı sudur. Bu yüzden Dünya Su Günü'nün de ayrı bir misyonu vardır. Bu günde suyun varlığının önemine ve sonraki nesillere de kalacak bir miras olduğundan bahsedilir. Dünya Su Günü olduğunu bilmeyenler, Dünya Su Günü nedir? neden kutlanır şeklinde sorular sormaya başladı. İşte Dünya Su Günü hakkında detaylı bilgiler!

Dünya Su Günü nedir? 22 Mart Dünya Su Günü neden kutlanır? Dünya Su Günü ne zaman ilan edildi?

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan özel bir gündür. Bu günde suyun hayat için önemi bir kez daha vurgulanır. Susuz hiçbir canlının yaşamayacağı Dünya Su Günü'nde bir kez daha anlaşılır. Aynı zamanda bu günü sevdikleri ile paylaşmak isteyenler, Dünya Su Günü sözleri ve mesajları da araştırıyor. Dünya Su Günü sözleri ve mesajları bu önemli günün gelmesi ile birlikte yoğun ilgi görüyor. Dünya Su Günü'ne dair bilinmeyenler ve Dünya Su Günü mesajları ve sözleri...

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyeleri ve diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek istemesi, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması amacıyla böyle bir gün oluşturulmuştur.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI

  • Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

  • Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.

  • Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.

  • Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.

  • Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.

  • Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!

  • Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!
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