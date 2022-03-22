Dünya Su Günü, zaman geçtikçe artış gösteren su krizine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanmaktadır. Dünya Su Günü, sosyal medyada konuya ilişkin yapılan paylaşımların ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Dünya Su Günü nedir? Neden kutlanır? 22 Mart Dünya Su Günü mesajları ve sözleri nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.
Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyeleri ve diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek istemesi, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması amacıyla böyle bir gün oluşturulmuştur.
Her üç yılda bir toplanan ve 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulanmaktadır.
Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın devamlılığını tehdit eden bir durum olduğunun altını çizmek için her sene 22 Mart'ta kutlanmaktadır.
Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.
Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.
Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.
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