Dünya Su Günü, zaman geçtikçe artış gösteren su krizine dikkat çekmek amacıyla her yıl kutlanmaktadır. Dünya Su Günü, sosyal medyada konuya ilişkin yapılan paylaşımların ardından merak konusu oldu. Bu kapsamda Dünya Su Günü nedir? Neden kutlanır? 22 Mart Dünya Su Günü mesajları ve sözleri nelerdir? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Günün anlam ve önemine ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR?

Dünya Su Günü, her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan bir gündür. 1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilmiştir. İlk kez 1993'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyeleri ve diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek istemesi, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanması amacıyla böyle bir gün oluşturulmuştur.

Her üç yılda bir toplanan ve 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen Dünya Su Konseyi'nde katılımı artıran Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın devamlılığını tehdit eden bir durum olduğunun altını çizmek için her sene 22 Mart'ta kutlanmaktadır.

DÜNYA SU GÜNÜ MESAJLARI

Su varsa hayat var! Geleceğimiz için su kaynaklarımızı koruyalım.

Her damlası değerli, her damlasında hayat var. Suyu tasarruflu kullanmak ve su kaynaklarını korumak hepimizin görevi.

Su yaşamdır ve artık azdır. Salgınla susuz mücadele edemeyiz. Boşa akıtma, konfora harcama.

Sürdürülebilir bir gelecek için suyun değerini biliyoruz.

Yaşamın kaynağında ve her anında su var! Dünyamızın geleceği için ise suyu idareli, temiz ve verimli kullanmalıyız.

Su, dünyanın her noktasında yaşamı ifade eden bir değerdir. Su kaynaklarımızı ve geleceğimizi koruyoruz! 22 Mart Dünya Su Günü Kutlu Olsun!

Küresel su sorununa karşı su kaynaklarımızın iyi yönetimini ve sürdürülebilirliğini sağlamak en öncelikli görevimiz. Gelecekte oluşabilecek risklere karşı bugünden önlemimizi alalım, suyumuzu verimli kullanalım. Dünya Su Günü kutlu olsun!



