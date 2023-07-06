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Dünya tarihinin en sıcak ayı haziran oldu... 2019 rekoruna büyük fark attı!

06.07.2023 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz ayında, mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklara ilişkin çarpıcı bir rapor yayınlandı. Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sisteminden elde edilen verilere göre, geçtiğimiz haziran ayı, dünya genelinde en sıcak haziran olarak tarihe geçti.

Dünya tarihinin en sıcak ayı haziran oldu... 2019 rekoruna büyük fark attı!

Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemi, geçen ayın dünya genelinde yaşanan en sıcak haziran olduğunu bildirdi.

Copernicus'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 Haziran ayı önceki rekor olan Haziran 2019'u büyük farkla aşarak en sıcak haziran olarak kayda geçti.

En yüksek sıcaklıklar özellikle Kuzeybatı Avrupa'da ölçüldü.

Orta ve doğu Avrupa ile İskandinavya'nın yanı sıra Karadeniz'in batı kıyısı boyunca uzanan geniş bir hatta, ortalamadan daha kuru koşullar oluştu.

Haziran 2023, Kuzey Amerika'nın büyük bölümünde de ortalamadan daha kuru geçti.

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Şiddetli orman yangınlarını destekleyen koşullar Rusya, Afrika Boynuzu, Güney Afrika'nın çoğu, Güney Amerika ve Avustralya'nın bölgelerinde görüldü.

Okyanus yüzey sıcaklıkları, esas olarak Kuzey Atlantik'teki olağanüstü sıcaklık ve Pasifik'te güçlenen El Nino'nun etkisiyle haziran ayı için kaydedilen en sıcak sıcaklık oldu.

Öte yandan, güney Avrupa'nın çoğu, batı İzlanda ve kuzeybatı Rusya ortalamanın üzerinde yağışlıydı. Türkiye, Kosova ve Romanya'da şiddetli yağış sele neden oldu.

BUZ SEVİYESİ DE REKOR SEVİYEDE DÜŞTÜ

Antarktika deniz buzu, ortalamanın yüzde 17 gerisiyle en düşük seviyesine ulaştı ve bir önceki haziran rekorunu önemli farkla kırdı.

Ay boyunca günlük Antarktika deniz buzu miktarı, "görülmemiş" düşük değerlerde kaldı. (AA)

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