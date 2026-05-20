Dünya turuna çıkmaya hazır mısın? Mutlaka denemen gereken 5 egzotik çekirdek

1. Panama Geisha



Kahve dünyasında beğenilen çekirdeklerden biri olan Panama Geisha, farklı notalara sahip. Yasemin, bergamot ve tropikal tadıyla öne çıkan bir kahve. Tadı çaya benzeyen bir kahve türü olan Panama Geisha yoğun bir aromaya sahip. Zor üretimi nedeniyle pahalı da bir tür aslında. Aromatik kahve sevenler bu kahveyi beğenecektir.

2. Yemen Mocha

3. Endonezya Sumatra Mandheling

Yemen Mocha, daha topraksı ve baharatlı bir tada sahip. Asiditesi düşük olan bu kahvenin daha geleneksel bir aroması var. Standart kahveye alışanlar için sert gelebilse de gerçek kahve sevenlerin beğenebileceği bir tür.



Yoğun tatları sevenler için Sumatra Mandheling ideal. Topraksı, odunsu ve tütsü aromasıyla farklı bir deneyim arayanların tercih edebileceği bir tür. Düşük asiditesi olan kahve çekirdeği French press ile demlenebiliyor. Sütlü şekilde de bu kahveyi içmek mümkün.

4. Etiyopya Yirgacheffe



Narenciye ve çiçeksi aromaları olan Yirgacheffe çekirdeği Etiyopya'dan geliyor. Hafif kavrulduğunda limon ve şeftali tatları öne çıkıyor. Meyve aromalı kahve sevenler için bu kahve tercih edilebilir bir çeşit.

5. Hindistan Monsooned Malabar

Sıra dışı bir çekirdek kahve olan Hindistan Monsooned Malabar, muson rüzgarlarına maruz kalarak büyüyor. Düşük asiditesi olan kahve hafif tuzlu ve baharatlı bir tada sahip. Klasik bilinen kahvelerden tadı biraz farklı yani!