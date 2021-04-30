Dünya Veteriner Hekimler Günü nedir? İşte en güzel Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajları

Dünya Veteriner Hekimler Günü, veteriner hekimlerin önemi konusunda halkı bilinçlendirmek ve dünyanın dört bir yanındaki veteriner hekimlerin hayat kurtaran çalışmalarını vurgulamak amacıyla kutlanıyor. Dünya Veteriner Hekimler Günü mesajları da bu tarihlerde daha çok aranıyor. DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ NEDİR? 1863 yılında Edinburgh Veteriner Koleji’nde görevli Profesör John Gamgee , ilk Uluslararası Veteriner Hekimlik Kongresi (International Veterinary Congress) adı verilen toplantıya Avrupa’nın çeşitli yerlerinde görev yapan Veteriner hekimleri davet etti. Toplantı epizootik hastalıklar ve olası önleyici tedbirlerin tartışılması hakkında düzenlene bu kongre bir Dünya Veteriner Hekim Kongresi (World Veterinary Congress) haline geldi. 1906 yılında 8. Dünya Veteriner Hekimlik Kongresi’nde üyeler, kongreler arasında örgütsel bir bağlantı oluşturmayı amaçlayan Daimi Komite’yi kurdular. Stockholm’deki 15. Kongrede Daimi Komite ve üyeler uluslararası bir teşkilatlanma ve anayasaya ihtiyaç duyulduğunu fark ettiler. Bu yüzden 1959 yılında Madrid’de gerçekleştirilen bir sonraki Kongre’de Dünya Veteriner Hekimler Birliği (World Veterinary Association) kuruldu.

Dünya Veteriner Hekimler Birliğinin görevi, hayvan sağlığı ve refahının yanı sıra halk ve çevre sağlığına odaklanmak olarak bildirilmiştir. Günümüzde, Dünya Veterinerlik Birliği, WHO, FAO ve OIE gibi diğer önde gelen kuruluşlarla işbirliği içindedir. Dünya Veteriner Hekimler Birliğinin 70’ten fazla ülkede üyesi bulunmaktadır ve dünyanın dört bir yanından ulusal veteriner hekimler birlikleri mevcuttur. 1997 yılında yeni bir anayasa kabul edilirken aynı zamanda teşkilat yeniden yapılandırıldı. 2001’de Dünya Veteriner Hekimler Birliği, Nisan ayının son Cumartesi günü Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlanması kararını aldı. Dünya Veteriner Hekimler Günü’nün amacı, veteriner hekimlik mesleğini teşvik etmek ve hayvan ve insan refahını, çevreyi, gıda güvenliğini ve hayvan taşıma ve karantina uygulamalarını iyileştirmek için çalışmak olarak ifade edildi. İŞTE EN GÜZEL DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ MESAJLARI Tarihi insanlık tarihi kadar eski bir mesleğin mensubu ve yaratılanı yaratandan dolayı sevmeyi öğütleyen bir inancın fertleri olarak özünde insanlara hizmet gerçeğini barındıran bu nezih mesleğin mensupları son nefes dahil olmak üzere bu görevlerini yerine getirmekten asla geri durmayacaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle bütün meslektaşlarımın “Veteriner Hekimler Günü”nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Gece, gündüz, kar, yağmur, çamur, soğuk, sıcak, uzak, yakın demeden hayvan sağlığı için çalışan, halkın sağlığını korumak için kendi hayatlarını riske atan tüm veterinerlerimizin Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlu olsun. Fedakarca çalışan Veteriner Hekimlerimiz; Halkımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması, hayvanlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi ve sektörün geliştirilmesine sunduğunuz değerli katkılarınız için teşekkür ediyor, Dünya Veteriner Hekimler Gününüzü kutluyoruz. Yılın her döneminde özverili çalışmalar sergileyerek hayvan sağlığında ve hayvan hastalıkları ile mücadelede büyük emek sarf eden, sağlıklı gıdalarla beslenmemiz için bütün güçleriyle çalışan siz değerli veteriner hekimlerimizin “dünya veteriner hekimler gününü” kutlar sağlıklı ve başarılı günler dilerim. Hayvan sağlığı, gıda güvenliği ve zoonoz hastalıklarla mücadele de ayrıca doğrudan halk sağlığının korunmasında önemli yükümlülükleri bulunan köklü bir geçmişe sahip, saygın bir kurumsal yapının mensubu olan tüm meslektaşlarımın Dünya Veteriner Hekimler Gününü kutlar saygılar sunarım’’